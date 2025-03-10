Легкоатлетка Костер знепритомніла після падіння під час забігу на чемпіонаті Європи
Костер зіштовхнулося із суперницею з Великобританії за дев'ять кіл до кінця фінального забігу на 3000 метрів
Нідерландська легкоатлетка Морін Костер знепритомніла і була винесена з арени на ношах в останній день чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, що проходив в Апелдорні (Нідерланди). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Легкоатлетичний союз Нідерландів.
32-річна Костер зіштовхнулося із суперницею з Великобританії за дев'ять кіл до кінця фінального забігу на 3000 метрів.
Костер невдало впала на доріжку і вдарилася головою. На місце події швидко прибули кілька медиків, які надали спортсменці першу допомогу, після чого на ношах забрали її з доріжки. Після цього нідерландку було доставлено на обстеження до лікарні.
У заяві прес-служби Легкоатлетичного союзу Нідерландів зазначили, що після інциденту Морін Костер перебуває у свідомості.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1.99 метра.
Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1.89 метра, чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з українок у фіналі неділі, 9 березня. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко ж завершили змагання за підсумками кваліфікації.
У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.
Як пройшов фінал Євро-2025 у стрибках у висоту?
- Магучіх розпочала змагання останньою серед фіналісток – свій перший стрибок виконала на висоті 1.92 метра, яку подолала з однієї спроби.
- 1.95 метра, які українка перелетіла з першої спроби, також подолала лише одна інша стрибунка – представниця Сербії Топич, що потребувала двох стрибків.
- Енгла Нільссон, Крістіна Гонзель і Морган Лейк завершили турнір із результатом 1.92 м – шведка завдяки кращому показнику спроб гарантувала собі «бронзу».
- Магучіх із першої спроби перелетіла й 1.97 метра, натомість Топич планку – перенесла на 1.99 метра, що досі не підкорювалися сербці протягом кар'єри.
- 1.99 метра Ярослава підкорила із другого стрибка. Натомість Топич не вдалося перевершити особистий рекорд, завдяки чому українка здобула третє поспіль «золото» чемпіонатів Європи у приміщенні.
Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1.99 м
- Ангеліна Топич (Сербія) – 1.95 м
- Енгла Нільссон (Швеція) – 1.92 м
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