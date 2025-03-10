Легкоатлетка Костер знепритомніла після падіння під час забігу на чемпіонаті Європи

32-річну Костер було доставлено на обстеження до лікарні

Костер зіштовхнулося із суперницею з Великобританії за дев'ять кіл до кінця фінального забігу на 3000 метрів

Нідерландська легкоатлетка Морін Костер знепритомніла і була винесена з арени на ношах в останній день чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, що проходив в Апелдорні (Нідерланди). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Легкоатлетичний союз Нідерландів.

32-річна Костер зіштовхнулося із суперницею з Великобританії за дев'ять кіл до кінця фінального забігу на 3000 метрів.

Костер невдало впала на доріжку і вдарилася головою. На місце події швидко прибули кілька медиків, які надали спортсменці першу допомогу, після чого на ношах забрали її з доріжки. Після цього нідерландку було доставлено на обстеження до лікарні.

У заяві прес-служби Легкоатлетичного союзу Нідерландів зазначили, що після інциденту Морін Костер перебуває у свідомості.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1.99 метра.

Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1.89 метра, чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з українок у фіналі неділі, 9 березня. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко ж завершили змагання за підсумками кваліфікації.

У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.

Як пройшов фінал Євро-2025 у стрибках у висоту?

Магучіх розпочала змагання останньою серед фіналісток – свій перший стрибок виконала на висоті 1.92 метра, яку подолала з однієї спроби.

1.95 метра, які українка перелетіла з першої спроби, також подолала лише одна інша стрибунка – представниця Сербії Топич, що потребувала двох стрибків.

Енгла Нільссон, Крістіна Гонзель і Морган Лейк завершили турнір із результатом 1.92 м – шведка завдяки кращому показнику спроб гарантувала собі «бронзу».

Магучіх із першої спроби перелетіла й 1.97 метра, натомість Топич планку – перенесла на 1.99 метра, що досі не підкорювалися сербці протягом кар'єри.

1.99 метра Ярослава підкорила із другого стрибка. Натомість Топич не вдалося перевершити особистий рекорд, завдяки чому українка здобула третє поспіль «золото» чемпіонатів Європи у приміщенні.

Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)