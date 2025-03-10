Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легкоатлетка Костер знепритомніла після падіння під час забігу на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Легкоатлетка Костер знепритомніла після падіння під час забігу на чемпіонаті Європи
32-річну Костер було доставлено на обстеження до лікарні
фото: EPA-EFE

Костер зіштовхнулося із суперницею з Великобританії за дев'ять кіл до кінця фінального забігу на 3000 метрів

Нідерландська легкоатлетка Морін Костер знепритомніла і була винесена з арени на ношах в останній день чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, що проходив в Апелдорні (Нідерланди). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Легкоатлетичний союз Нідерландів.

32-річна Костер зіштовхнулося із суперницею з Великобританії за дев'ять кіл до кінця фінального забігу на 3000 метрів.

Костер невдало впала на доріжку і вдарилася головою. На місце події швидко прибули кілька медиків, які надали спортсменці першу допомогу, після чого на ношах забрали її з доріжки. Після цього нідерландку було доставлено на обстеження до лікарні.

У заяві прес-служби Легкоатлетичного союзу Нідерландів зазначили, що після інциденту Морін Костер перебуває у свідомості.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1.99 метра.

Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1.89 метра, чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з українок у фіналі неділі, 9 березня. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко ж завершили змагання за підсумками кваліфікації.

У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.

Як пройшов фінал Євро-2025 у стрибках у висоту?

  • Магучіх розпочала змагання останньою серед фіналісток – свій перший стрибок виконала на висоті 1.92 метра, яку подолала з однієї спроби.
  • 1.95 метра, які українка перелетіла з першої спроби, також подолала лише одна інша стрибунка – представниця Сербії Топич, що потребувала двох стрибків.
  • Енгла Нільссон, Крістіна Гонзель і Морган Лейк завершили турнір із результатом 1.92 м – шведка завдяки кращому показнику спроб гарантувала собі «бронзу».
  • Магучіх із першої спроби перелетіла й 1.97 метра, натомість Топич планку – перенесла на 1.99 метра, що досі не підкорювалися сербці протягом кар'єри.
  • 1.99 метра Ярослава підкорила із другого стрибка. Натомість Топич не вдалося перевершити особистий рекорд, завдяки чому українка здобула третє поспіль «золото» чемпіонатів Європи у приміщенні.

Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.99 м
  2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1.95 м
  3. Енгла Нільссон (Швеція) – 1.92 м
Теги: легка атлетика чемпіонат Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Левченка континентальна першість-2025 у приміщенні стала дебютною у кар'єрі
Штовхальник ядра Левченко з особистим рекордом пробився у фінал Євро в приміщенні
Вчора, 14:51
Олеш Дорощук, вже після того, як став чемпіоном Європи взяв планку на висоті 2.34 м
Дорощук здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні
8 березня, 22:13
У квітні 2024 року Погорілко став рекордсменом на відкритому повітрі, пробігши 400 м за 44.94 секунди
Чемпіонат Європи. Погорілко встановив рекорд України, але не зміг вийти у фінал
7 березня, 17:17
Магучіх: Один стрибок – і ми у фіналі
Чемпіонат Європи у приміщенні: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі
7 березня, 15:12
Олег Дорощук успішно подола кваліфікацію Євро-2025
Два українці вийшли у фінал стрибків у висоту на Євро-2025 в приміщенні
6 березня, 21:41
Ярослава Магучіх є головною зіркою української легкої атлетики
Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні: де дивитися трансляції змагань
6 березня, 09:27
Шепелєв змагатиметься на своєму другому великому міжнародному турнірі у кар'єрі серед дорослих
Україна уперше за вісім років буде представлена на Євро у приміщенні у чоловічому потрійному стрибку
5 березня, 13:46
Махмудова до окупованого Криму потрапила, не проходячи прикордонний контроль, згідно з законами України
Росіянка Махмудова, яка незаконно відвідувала Крим, стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука
24 лютого, 11:27
Шайдулліна (четверта ліворуч) на територію окупованого Криму потрапила, не проходячи прикордонний контроль
Росіянку Шайдулліну, яка незаконно відвідувала Крим, заявили на чемпіонат Європи з важкої атлетики
23 лютого, 11:17

Новини

Трубін проти «Барселони», «Ліверпуль» – ПСЖ: де дивитися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Трубін проти «Барселони», «Ліверпуль» – ПСЖ: де дивитися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Збірна України претендує на звання найкращих біатлоністів тижня: як проголосувати
Збірна України претендує на звання найкращих біатлоністів тижня: як проголосувати
Легкоатлетка Костер знепритомніла після падіння під час забігу на чемпіонаті Європи
Легкоатлетка Костер знепритомніла після падіння під час забігу на чемпіонаті Європи
Магучіх після перемоги на чемпіонаті Європи процитувала «Заповіт» Шевченка (відео)
Магучіх після перемоги на чемпіонаті Європи процитувала «Заповіт» Шевченка (відео)
Магучіх виграла «золото» Євро-2025 зі стрибків у висоту у приміщенні
Магучіх виграла «золото» Євро-2025 зі стрибків у висоту у приміщенні
Україна сенсаційно здобуває нагороду Кубка світу з біатлону
Україна сенсаційно здобуває нагороду Кубка світу з біатлону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
25K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
22K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
17K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України
9771
Польща відповіла на погрози Маска відключити Україні Starlink

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua