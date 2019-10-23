Чемпіонки України з волейболу – в кроці від першого в історії потрапляння у Лігу чемпіонів



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Волейболістки «Хіміка» виявилися переконливішими Федерація волейболу України

«Хімік» із Південного несподівано переміг на виїзді чеський «Оломоуц»

Чемпіонки України з волейболу, клуб «Хімік» із Південного Одеської області, здобув несподівану перемогу у виїзному матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У Чехії наша команда перемогла у п’яти сетах «Оломоуц».

«Оломоуц» (Чехія) – «Хімік» (Південне, Україна) - 2:3 (25:22, 12:25, 25:23, 20:25, 13:15)3

«Оломоуц»: Ґоданова (набрала 9 очок), Трнкова (6), Орвошова (26), Мічалікова (9), Бежандольска (14), Дудова; Ставінохова (ліберо), Кулова (ліберо), Гендлі (3), Бурбелюк (1), Струшкова (5), Казаченка (1), Амброзова. Тренер – Петр Заплетал

«Хімік»: Дарина Степановська (11), Юлія Бойко (25), Анастасія Маєвська (10), Ольга Скрипак (7), Тетяна Козлова (19), Катерина Фролова (11); Христина Нємцева (л), Юлія Микитюк. Тренер – Євген Ніколаєв

Тривалість матчу: 122 хвилини (28+22+28+24+20)

22 жовтня. Оломоуц. Univerzita Palackeho. 1000 глядачів

Варто визнати, що «Хіміку» із жеребкуванням у кваліфікаційній стадії Ліги чемпіонів відчутно підфартило. Адже і хорватська «Младость», і чеський «Оломоуц» - явно не ґранди континентального масштабу.

«Оломоуц», як і «Хімік», у міжсезоння зазнав солідних кадрових змін, а нова основна зв’язуюча – американка Еріка Гедлі – взагалі з’явилася у розташуванні клубу зовсім нещодавно. Тому, звісно ж, «Оломоуц», попри вдалий старт у національній першості (здобув у семи матчах шість перемог), фактично у кожній грі власними діями, образно кажучи, почергово кидає свого наставника Петра Заплетала то в жар, то у холод. Саме так сталося й у звітній зустрічі.

Коли у першій та третій партіях чешкам вдавалося більш-менш надійно працювати на прийомах і потім вдало доводити м’яч до рук головного бомбардира Ґабріели Орвошової – для них все складалося добре. Але коли українські волейболістки продуктивно відпрацьовували на блоках і коли зв’язуючій Ользі Скрипак вдавалося мати секунду-другу для швидкої оцінки ситуації, то вона частенько роздавала передачі під атаки першим темпом, які потужними «цвяхами» перетворювали у набрані очки Катерина Фролова і Анастасія Маєвська. Врешті, навіть цілком очікувані скидки у другу й четверту зони в напрямку Юлії Бойко, Тетяни Козлової і Дарини Степановської у потрібні моменти також ставали для господарок майданчику нерозв’язною проблемою.

Щоправда, у складі «Оломоуца» віднайшовся майстер, котрий у складні моменти не цурався брати ініціативу на себе та неодноразово спромогався набирати дорогоцінні очки навіть після відверто незручних передач. Мова йде про ту саму Орвошову. Адже навіть на тай-брейку вона записала до свого активу 5 очок. Але у вирішальній партії справжні дива розважливості продемонстрували Ольга Скрипак та всі ті, кому ситуативно випадала роль «піднощиків снарядів». Й у підсумку ті самі «снаряди» злітати над сіткою фактично уздовж всієї її багатометрової довжини, де втілювалися у разючі «постріли» будь-ким із гравців «Хіміка». Навіть тією ж Скрипак, котра відзначилася двічі.

Утім, поступаючись на тай-брейку 0:3, а згодом й 7:11, чешки не «зламалися» психологічно й боролися за свій шанс до останнього. Тому й спромоглися зрівняти рахунок – 13:13. Але два вирішальних в усьому поєдинку розіграші таки завершилися на користь підопічних Євгена Ніколаєва.

Таким чином, напередодні повторного поєдинку суперників, запланованому на 29 жовтня в Південному, волейболістки «Хіміка» отримали матеріальну та психологічну перевагу. Від першого в своїй історії виходу до групового турніру Ліги чемпіонів чинного чемпіона Суперліги відділяє домашня перемога над «Оломоуцом» з будь-яким рахунком.

Додамо, що досі єдиною жіночою волейбольною командою з України, яка грала в Лізі чемпіонів, була луганська «Іскра». У першій половині 90-х років минулого сторіччя вона добиралася до «Фіналу чотирьох» турніру.

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Джерело: Федерація волейболу України