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    Чемпіонки України з волейболу – в кроці від першого в історії потрапляння у Лігу чемпіонів

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    Волейболістки &laquo;Хіміка&raquo; виявилися переконливішими - Чемпіонки України з волейболу – в кроці від першого в історії потрапляння у Лігу чемпіонів
    Волейболістки «Хіміка» виявилися переконливішими
    Федерація волейболу України

    «Хімік» із Південного несподівано переміг на виїзді чеський «Оломоуц»

    Чемпіонки України з волейболу, клуб «Хімік» із Південного Одеської області, здобув несподівану перемогу у виїзному матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У Чехії наша команда перемогла у п’яти сетах «Оломоуц».

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    «Оломоуц» (Чехія) – «Хімік» (Південне, Україна) - 2:3 (25:22, 12:25, 25:23, 20:25, 13:15)3

    «Оломоуц»: Ґоданова (набрала 9 очок), Трнкова (6), Орвошова (26), Мічалікова (9), Бежандольска (14), Дудова; Ставінохова (ліберо), Кулова (ліберо), Гендлі (3), Бурбелюк (1), Струшкова (5), Казаченка (1), Амброзова. Тренер – Петр Заплетал

    «Хімік»: Дарина Степановська (11), Юлія Бойко (25), Анастасія Маєвська (10), Ольга Скрипак (7), Тетяна Козлова (19), Катерина Фролова (11); Христина Нємцева (л), Юлія Микитюк. Тренер – Євген Ніколаєв

    Тривалість матчу: 122 хвилини (28+22+28+24+20)

    22 жовтня. Оломоуц. Univerzita Palackeho. 1000 глядачів

    Варто визнати, що «Хіміку» із жеребкуванням у кваліфікаційній стадії Ліги чемпіонів відчутно підфартило. Адже і хорватська «Младость», і чеський «Оломоуц» - явно не ґранди континентального масштабу.

    «Оломоуц», як і «Хімік», у міжсезоння зазнав солідних кадрових змін, а нова основна зв’язуюча – американка Еріка Гедлі – взагалі з’явилася у розташуванні клубу зовсім нещодавно. Тому, звісно ж, «Оломоуц», попри вдалий старт у національній першості (здобув у семи матчах шість перемог), фактично у кожній грі власними діями, образно кажучи, почергово кидає свого наставника Петра Заплетала то в жар, то у холод. Саме так сталося й у звітній зустрічі.

    Коли у першій та третій партіях чешкам вдавалося більш-менш надійно працювати на прийомах і потім вдало доводити м’яч до рук головного бомбардира Ґабріели Орвошової – для них все складалося добре. Але коли українські волейболістки продуктивно відпрацьовували на блоках і коли зв’язуючій Ользі Скрипак вдавалося мати секунду-другу для швидкої оцінки ситуації, то вона частенько роздавала передачі під атаки першим темпом, які потужними «цвяхами» перетворювали у набрані очки Катерина Фролова і Анастасія Маєвська. Врешті, навіть цілком очікувані скидки у другу й четверту зони в напрямку Юлії Бойко, Тетяни Козлової і Дарини Степановської у потрібні моменти також ставали для господарок майданчику нерозв’язною проблемою.

    Щоправда, у складі «Оломоуца» віднайшовся майстер, котрий у складні моменти не цурався брати ініціативу на себе та неодноразово спромогався набирати дорогоцінні очки навіть після відверто незручних передач. Мова йде про ту саму Орвошову. Адже навіть на тай-брейку вона записала до свого активу 5 очок. Але у вирішальній партії справжні дива розважливості продемонстрували Ольга Скрипак та всі ті, кому ситуативно випадала роль «піднощиків снарядів». Й у підсумку ті самі «снаряди» злітати над сіткою фактично уздовж всієї її багатометрової довжини, де втілювалися у разючі «постріли» будь-ким із гравців «Хіміка». Навіть тією ж Скрипак, котра відзначилася двічі.

    Утім, поступаючись на тай-брейку 0:3, а згодом й 7:11, чешки не «зламалися» психологічно й боролися за свій шанс до останнього. Тому й спромоглися зрівняти рахунок – 13:13. Але два вирішальних в усьому поєдинку розіграші таки завершилися на користь підопічних Євгена Ніколаєва.

    Таким чином, напередодні повторного поєдинку суперників, запланованому на 29 жовтня в Південному, волейболістки «Хіміка» отримали матеріальну та психологічну перевагу. Від першого в своїй історії виходу до групового турніру Ліги чемпіонів чинного чемпіона Суперліги відділяє домашня перемога над «Оломоуцом» з будь-яким рахунком.

    Додамо, що досі єдиною жіночою волейбольною командою з України, яка грала в Лізі чемпіонів, була луганська «Іскра». У першій половині 90-х років минулого сторіччя вона добиралася до «Фіналу чотирьох» турніру.

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    Джерело: Федерація волейболу України

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    волейбол Ліга чемпіонів ВК Хімік Христина Нємцева Євген Ніколаєв Тетяна Козлова Юлія Микитюк Анастасія Маєвська Юлія Бойко Дарина Степановська Катерина Фролова Ольга Скрипак ВК «Оломоуц» Ґабріела Орвошова Еріка Гедлі Петр Заплетал
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