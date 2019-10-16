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    Чемпіонки України з волейболу спромоглися на неймовірний камбек у матчі Ліги чемпіонів

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    &laquo;Хімік&raquo; досяг нового клубного рекорду - Чемпіонки України з волейболу спромоглися на неймовірний камбек у матчі Ліги чемпіонів
    «Хімік» досяг нового клубного рекорду
    ВК «Хімік»

    «Хімік» вперше в своїй історії пробився в третю кваліфікацію чемпіонської ліги

    Жіночий волейбольний клуб «Хімік» з Південного на Одещині вдома виграв матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Чемпіонки України виявилися сильнішими за «Младость» із Хорватії. Домашня зустріч завершилась з рахунком 3:0 на користь команди Євгена Ніколаєва.

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    Перший матч проти хорваток «Хімік» на виїзді програв 0:3. Тож путівку до наступного раунду розіграли у «золотому сеті», де українки не залишили суперницям шансів – 15:8.

    «Хімік» (Південне, Україна) - «Младость» (Заґреб, Хорватія) – 3:0 (25:23, 25:23, 25:21), «золотий сет» - 15:8

    Перший матч – 0:3 (17:25, 17:25, 25:27)

    «Хімік»: Тетяна Козлова 14 (11 - атака, 1 - блок, 2 - подача), Ольга Скрипак 6 (0,3,3), Катерина Фролова 4 (1,2,1), Юлія Бойко 27 (23,1, 3), Анастасія Маєвська 4 (0,4,0), Дарина Степановська 5 (2,1,2); Христина Нємцева (ліберо), Юлія Микитюк 1 (0,1,0). Тренер - Євген Ніколаєв

    «Младость»: Павічіч 14 (12,3,1), Бутіґан 7 (3,3,1), Штімац, Ґрбавіца 8 (6,2,0), Врбанц 7 (7,0,0), Юрішіч 2 (0,2,0); Матіч (ліберо), Куліч 7 (7,0,0), Фройнд 1 (0,0,1), Дік, Волмут 2 (1,0,1). Тренер – Саша Іванішевіч

    Тривалість матчу: 91 хвилина (26 + 27 + 24 + 14)

    Набрані очки: 90-75 (37-36 – атака, 13-10 – блок, 11-4 – подача, 29-25 – помилки суперника)

    15 жовтня. Південне. ФСК «Олімп». 775 глядачів

    У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Хімік» зіграє проти команди «Оломоуц» з Чехії. Перша зустріч відбудеться на виїзді 22 жовтня, а матч-відповідь зіграють через тиждень, 29 жовтня після цього в Південному.

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    волейбол ВК Хімік Христина Нємцева Євген Ніколаєв Тетяна Козлова Юлія Микитюк Анастасія Маєвська Юлія Бойко Дарина Степановська Катерина Фролова Ольга Скрипак Саша Іванішевіч
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