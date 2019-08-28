Словенія прийняла перший в історії волейбольний матч на воді (відео)



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На плавучий майданчик гравці та судді діставалися за допомогою човна cev.eu

Зірки волейболу різних країн зіграли на плавучому майданчику по коліна у воді

З 12 по 29 вересня у Франції, Словенії, Бельгії та Нідерландах відбудеться чоловічий чемпіонат Європи з волейболу. У Любляні інтерес місцевих жителів до турніру вирішили підігріти за допомогою унікального матчу - волейболісти зіграли на плавучому і трохи підтопленому майданчику на річці Любляниці. Такого в історії світового волейболу ще не було.

Кілька тисяч глядачів з набережної і мостів спостерігали, як волейболісти грають прямо посередині річки. Із заходом сонця майданчик прикрасила світлодіодна підсвітка, що окреслювала лінії і контури ігрового поля.

Організатори запросили зіграти у річковому матчі легенд волейболу з країн-організаторів Євро-2019. Нідерланди представив олімпійський чемпіон Атланти-1996 Бас ван де Ґор, який 2017 року переміг рак. Від Франції і Бельгії приїхали Ґійом Саміка і Франк Депестель. Ці хлопці довгі роки були лідерами своїх національних збірних. Словенію в шоу на воді представив Томі Шмуц.

Шмуц за час своєї спортивної кар'єри грав і в класичний волейбол, і в пляжний, і навіть на снігу. І ось тепер спробував, що таке волейбол на воді.

«Я не вірив, що можна буде грати на воді, але в підсумку матч виявився дуже цікавим, хоча температура води не перевищувала 18 градусів», - сказав Томі.

Зірки волейболу зіграли по три сети до 15 очок, від душі наплескалися у воді. Єдиний мінус гри на воді - постійно вилітає м'яч. Втім, гравцям плавати за ними не довелося – головний атрибут гри оперативно повертали хлопці на каяках.

«Ця подія, яку я запам'ятаю назавжди. Думаю, це був перший в історії матч з водного волейболу, тому ми не знали, чого очікувати. В результаті ми з кожним розіграшем краще розуміли як рухатися і стрибати, показавши глядачам красиві моменти», - зазначив один з найкращих волейболістів всіх часів Бас ван де Ґор.