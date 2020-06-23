Помер один із найстаріших спортивних функціонерів України



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Анатолій Усенко прожив 86 років Фото із соцмереж

Анатолій Усенко багато років очолював спортивне товариство «Колос»

Сьогодні, 23 червня, на 87-му році життя помер Анатолій Усенко, майстер спорту, заслужений тренер України з велоспорту. Його заслуги відзначені численними державними нагородами та олімпійським орденом.

З 1974 по 2011 рік пан Усенко очолював фізкультурно-спортивне товариство «Колос», під знаменами якого зростало чимало видатних спортсменів калібру олімпійських чемпіонів Миколи Мільчева, Олени Костевич, Василя Ломаченка та Олени Підгрушної.

Проте основним напрямком роботи ФСТ «Колос» завжди був розвиток фізичної культури на селі та оздоровлення населення. Були організовані і проводилися багатоетапні змагання Всеукраїнських сільських літніх спортивних ігор у 16-ти категоріях, футбольний фестиваль сільських школярів «Даруємо радість дітям».

Анатолій Усенко зовсім трохи не дожив до 70-річного ювілею спортивного товариства «Колос», якому він відділ більшу частину свого життя.