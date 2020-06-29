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    Більшість мешканців Токіо не підтримали проведення перенесеної на 2021 рік Олімпіади

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    Проведення Олімпіади в Токіо залишається під питанням - Більшість мешканців Токіо не підтримали проведення перенесеної на 2021 рік Олімпіади
    Проведення Олімпіади в Токіо залишається під питанням
    Фото - Sports Pro Media

    Японці бояться коронавірусу

    Більше половини жителів Токіо висловилися проти проведення в столиці Японії Олімпійських ігор, які раніше через пандемію коронавірусу перенесли з 2020 на 2021 рік. Про це повідомляє аґенція Kyodo на основі даних місцевих соціологів.

    В опитуванні взяли участь 1030 осіб у віці від 18-ти до 72-х років. Думки столичних жителів розділилися так: проти Олімпіади висловилися 51,7% опитаних, за - 46,3%, ще 2% не змогли визначитися з відповіддю.

    Нагадаємо, спочатку планувалося, що літня Олімпіада в Токіо відбудеться з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але за рішенням, затвердженим Міжнародним олімпійським комітетом, її перенесли на ті ж дати в 2021 році.

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    Японія Олімпіада-2020 коронавірус
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