Потрійний стрибок: Світовий рекорд, що тримався з 2004 року, перевершено



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Юлімар Рохас переписує історію

Історична подія сталася у Мадриді

Дворазова чемпіонка світу в потрійному стрибку Юлімар Рохас з Венесуели на змаганнях серії World Athletics Indoor Tour в Мадриді в п’ятницю, 21 лютого 2020, побила світовий рекорд у потрійному в приміщеннях.

Новий світовий рекорд у цій дисциплині нині становить 15 метрів 43 сантиметри!

Дивіться, як було встановлено новий світовий рекорд у потрійнеому стрибку

Попередне досягнення належало Тетяні Лебедєвій - 15,36 м. Цей рекорд протримався 16 років.

Літній світовий рекорд у жіночому потрійному стрибку дорівнює 15 метрам 50 сантиметрам і належить легендарній українці Інесі Кравець з 1995-го року.

Джерело: glavcom.ua