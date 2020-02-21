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    Потрійний стрибок: Світовий рекорд, що тримався з 2004 року, перевершено

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    Юлімар Рохас переписує історію - Потрійний стрибок: Світовий рекорд, що тримався з 2004 року, перевершено
    Юлімар Рохас переписує історію

    Історична подія сталася у Мадриді

    Дворазова чемпіонка світу в потрійному стрибку Юлімар Рохас з Венесуели на змаганнях серії World Athletics Indoor Tour в Мадриді в п’ятницю, 21 лютого 2020, побила світовий рекорд у потрійному в приміщеннях.

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    Новий світовий рекорд у цій дисциплині нині становить 15 метрів 43 сантиметри!

    Дивіться, як було встановлено новий світовий рекорд у потрійнеому стрибку

    Попередне досягнення належало Тетяні Лебедєвій - 15,36 м. Цей рекорд протримався 16 років.

    Літній світовий рекорд у жіночому потрійному стрибку дорівнює 15 метрам 50 сантиметрам і належить легендарній українці Інесі Кравець з 1995-го року.

    Джерело: glavcom.ua

    легка атлетика потрійний стрибок Юлімар Рохас
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