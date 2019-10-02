Чергових російських спортсменів піймали на вживанні допінгу



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У російському спорті не припиняються випадки порушень антидопінгових правил Твіттер

Дискваліфіковано стрибуна з жердиною та гірськолижника

У Росії не вщухає потік допінгових скандалів у спорті. Сайт антидопінгового аґентства РФ повідомив про дискваліфікацію чергових двох порушників антидопінгових правил.

Цього разу на чотири роки відсторонили стрибуна з жердиною Антона Івакіна та на такий же термін гірськолижника Артьома Бородайкіна.

Нагадаємо, саме російське антидопінгове аґентство незабаром має знову втратити офіційний статус через повторні випадки фальшування тестів. Через це російських спортсменів можуть не допустити до участі на наступних Олімпійських іграх.