Український переможець Діамантової ліги розповів, чому провалив чемпіонат світу



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У Досі в Андрія Проценка склалося далеко не так, як бажалося ФЛАУ

Андрій Проценко не пройшов кваліфікації

З чоловічими стрибками у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі Україна пов’язувала неабиякі сподівання. Не дивно, адже представництво нашої держави було доволі зірковим. Проте чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко змушений був знятися через травму, а Андрій Проценко, який нещодавно переміг у фіналі Діамантової ліги, не здолав висоти 2,29 м.

Уже вкотре на чемпіонаті світу Проценко не зміг подолати кваліфікаційного раунду.

- Раніше, можливо, просто не таланило, а зараз додався ще й психологічний тиск, - каже Андрій у коментарі прес-службі Федерації легкої атлетики України. – Очікував, готувався… Спершу ніби все було добре, але в середині почав ламатися стрибок. Поки його зловив, закінчилися спроби. Точніше, стрибка не міг спіймати з самого початку, зробив чимало пробних, але жодна з них вдалою не була. Коли почалися змагання, стартову висоту взяв впевнено, з 2,22 м теж проблем не було. А на 2,26 трохи почали підкошуватися ноги, трохи позначався мандраж. Плюс дещо підтискався, через що скорочував розбіг. Чомусь мені тоді здалося, що я далеко. На останній висоті – 2,29 м – розслабився і мені стало заблизько. Почав відходити, а вже було запізно. Остання спроба була хорошою. Але в тому й річ, що вона була останньою.

Звідки мандраж? Ви ж нещодавно виграли «Діамантову лігу. Це навпаки мало додати впевненості…

Самі змагання трохи розтягнені. Я люблю, коли спроби йдуть швидко. А тут як? Завівся, висоту взяв. Потім за довгим очікуванням наступної спроби остигаю. Намагаюся, звісно, зібратися, але не завжди вдається. На мене тренер злиться, що я через це часто «зливаю» старти. Певен, він і зараз злий на мене.

Після п’яти змагальних днів збірна України має на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Досі одну нагороду. Срібло у стрибках у висоту серед жінок здобула 18-річна Ярослава Магучих.



