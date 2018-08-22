Черговий іспанський клуб зацікавлений в оренді українського голкіпера Луніна



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Андрій Лунін

Мадридці зацікавлені в тому, щоб футболісти отримували ігрову практику в інших командах

19-річний український голкіпер «Реала» Андрій Лунін може продовжити кар'єру в «Реалі Вальядолід».

Про це повідомляє Libertad Digital.

Мадридці зацікавлений в тому, щоб футболісти отримували ігрову практику в інших командах і готові віддати Луніна в оренду.

«Біло-фіолетові» хочуть орендувати відразу декількох гравців «вершкових».

Разом з Луніним продовжити кар'єру в «Вальядоліді» може і форвард Рауль де Томас.

Нагадаємо, в переході українця також зацікавлений «Райо Вальєкано».

Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

Джерело: ua.tribuna.com