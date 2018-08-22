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    Черговий іспанський клуб зацікавлений в оренді українського голкіпера Луніна

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    Андрій Лунін - Черговий іспанський клуб зацікавлений в оренді українського голкіпера Луніна
    Андрій Лунін

    Мадридці зацікавлені в тому, щоб футболісти отримували ігрову практику в інших командах

    19-річний український голкіпер «Реала» Андрій Лунін може продовжити кар'єру в «Реалі Вальядолід».

    Про це повідомляє Libertad Digital.

    Мадридці зацікавлений в тому, щоб футболісти отримували ігрову практику в інших командах і готові віддати Луніна в оренду.

    «Біло-фіолетові» хочуть орендувати відразу декількох гравців «вершкових».

    Разом з Луніним продовжити кар'єру в «Вальядоліді» може і форвард Рауль де Томас.

    Нагадаємо, в переході українця також зацікавлений «Райо Вальєкано».

    Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

    Джерело: ua.tribuna.com

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