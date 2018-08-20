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    Ще один іспанський клуб зацікавлений в оренді українського голкіпера Луніна

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    Андрій Лунін - Ще один іспанський клуб зацікавлений в оренді українського голкіпера Луніна
    Андрій Лунін

    «Райо Вальєкано» також не против орендувати українця

    «Райо Вальєкано» зацікавлене в оренді воротаря «Реала» Андрія Луніна.

    Про це повідомляє Gol.

    «Райо» розглядає українця для створення конкуренції для основного 33-річного голкіпера Альберто Гарсії.

    Також є можливість оренди в «Райо» воротаря «Еспаньола» Роберто Хіменеса, який теж шукає клуб для отримання ігрової практики.

    Раніше повідомлялося, що «Вальядолід» має намір підписати 34-річного голкіпера «Леганеса» Івана Куельяра, але з його трансфером можуть виникнути труднощі.

    «Вальядолід» звернеться до варіанту підписання Луніна, якщо не вдасться роздобути Куельяра.

    Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

    Джерело: ua.tribuna.com

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