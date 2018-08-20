Ще один іспанський клуб зацікавлений в оренді українського голкіпера Луніна



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Андрій Лунін

«Райо Вальєкано» також не против орендувати українця

«Райо Вальєкано» зацікавлене в оренді воротаря «Реала» Андрія Луніна.

Про це повідомляє Gol.

«Райо» розглядає українця для створення конкуренції для основного 33-річного голкіпера Альберто Гарсії.

Також є можливість оренди в «Райо» воротаря «Еспаньола» Роберто Хіменеса, який теж шукає клуб для отримання ігрової практики.

Раніше повідомлялося, що «Вальядолід» має намір підписати 34-річного голкіпера «Леганеса» Івана Куельяра, але з його трансфером можуть виникнути труднощі.

«Вальядолід» звернеться до варіанту підписання Луніна, якщо не вдасться роздобути Куельяра.

Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

Джерело: ua.tribuna.com