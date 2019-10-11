Черговий передсезонний матч НБА у Китаї відбудеться за відсутності ЗМІ
Передсезонні матчі НБА в Китаї
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Китай застосовує жорсткі санкції проти найсильнішої баскетбольної ліги світу
Китай продовжує чинити санкційний тиск на найсильнішу баскетбольну лігу світу – НБА.
Передсезонний поєдинок між «Лос-Анджелес Лейкерс» та «Бруклін Нетс» у Шанхаї відбудеться за відсутності ЗМІ, інформує Reuters.
У Китаї триває конфлікт з НБА через громадянську позицію генерального менеджера «Х’юстон Рокетс» Дерила Морі. Той підтримав у соцмережі протести в Гонкозі. Пізніше Морі видалив публікацію та вибачився, також вибачилися представники НБА, однак Китай продовжує санкційний тиск на Лігу.
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