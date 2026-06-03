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Віцечемпіонка Олімпіади з гірськолижного спорту оголосила про завершення кар'єри

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Віцечемпіонка Олімпіади з гірськолижного спорту оголосила про завершення кар'єри
Мір'ям Пухнер минулого року здобула свою дебютну медаль Чемпіонатів світу
фото: Keystone
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Мір'ям Пухнер була однією з головних надій австрійської команди у швидкісних дисциплінах

Відома 34-річна австрійська гірськолижниця Мір'ям Пухнер, яка спеціалізується на швидкісному спуску та супергіганті, оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку в Інстаграмі спортсменки. 

Причина рішення

Про це рішення вона повідомила на особистій сторінці в Інстаграмі, а також під час спеціальної пресконференції. Пояснюючи свій вибір, Пухнер зазначила, що для перебування на вершині світового спорту необхідно бути готовою до абсолютного й максимального ризику. Проте минулої зими вона відчула внутрішні зміни, і їй забракло колишньої безкомпромісної послідовності та безумовної готовності ризикувати на трасі.

Кар'єра австрійської гірськолижниці

За час своїх виступів спортсменка досягла вагомих результатів і стала однією з найуспішніших австрійських лижниць останніх років. Вона дебютувала на Кубку світу в січні 2013 року в Санкт-Антоні, а першу перемогу відсвяткувала через три роки. Загалом вона взяла участь у 178 гонках на етапах Кубка світу, здобувши дві перемоги та ще дев'ять разів піднімаючись на подіум в особистих стартах. Головними тріумфами в її кар'єрі є дві срібні медалі: першу вона виборола на Олімпійських іграх 2022 року в супергіганті, а другу – на Чемпіонаті світу 2025 року у швидкісному спуску.

Свій останній великий міжнародний сезон титулована спортсменка провела на Олімпіаді-2026, де посіла 11-те місце у швидкісному спуску, продемонструвала 14-й результат у командній комбінації разом із Лізою Герхагер, а в супергіганті зійшла з дистанції.

Нагадаємо, що легендарна гірськолижниця не виключає повернення до спорту після важкої травми. Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн у своєму інтерв'ю після важкої аварії на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні-д'Ампеццо заявила, що може повернутися до професійних виступів.

Теги: гірські лижі спорт

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