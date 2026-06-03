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УЄФА відсторонила від єврокубків азербайджанський клуб з російським тренером: деталі скандалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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УЄФА відсторонила від єврокубків азербайджанський клуб з російським тренером: деталі скандалу
У чемпіонаті Азербайджану «Туран» Бердиєва посів третє місце і отримав право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій
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«Туран Товуз» оскаржуватиме рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді (CAS)

УЄФА відхилила апеляцію азербайджанського «Турану», який очолює росіянин Курбан Бердиєв, та заборонив йому виступати у Лізі конференцій у сезоні 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

«Азербайджанський клуб визнано таким, що не відповідає вимогам для участі в Лізі конференцій УЄФА сезону 2026/2027», – зазначили в УЄФА.

Повідомляється, що «Туран Товуз» не може брати участь у Лізі конференцій сезону 2026/2027 через невідповідність критеріям допуску – за участь у діяльності, спрямованій на організацію або вплив на результат матчу на національному чи міжнародному рівні.

Підставою такого рішення стали події 2019 року. Тоді Асоціація футбольних федерацій Азербайджану довічно усунула від футболу семеро гравців «Турану» у справі про договірні матчі.

Азербайджанська команда на своєму офіційному сайті заявила, що оскаржуватиме рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді (CAS).

У минулому сезону чемпіонату Азербайджану «Туран» посів третє місце і отримав право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

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