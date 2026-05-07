Нейтральний призер Олімпіади-2024 з Білорусі погорів на вживанні допінгу

Артем Худолєєв
27-річний Тихонцов на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі виграв бронзу у ваговій категорії до 102 кг

В організмі важкоатлета Тихонцова виявили наявність забороненого гормону росту

Допінг-проба бронзового призера Олімпійських ігор 2024 року білоруського важкоатлета Євгена Тихонцова дала позитивний результат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міжнародної агенції допінг-тестування (ITA).

Зазначається, що ITA повідомила спортсмену про позитивний результат проби, в організмі штангіста виявили наявність забороненого гормону росту. Наголошується, що спортсмен має право запросити аналіз проби Б.

27-річний Тихонцов на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі виграв бронзу у ваговій категорії до 102 кг. Він також є чемпіоном світу 2019 року та триразовим чемпіоном Європи (2019, 2024, 2025 роки).

