Допінг-проба бронзового призера Олімпійських ігор 2024 року білоруського важкоатлета Євгена Тихонцова дала позитивний результат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міжнародної агенції допінг-тестування (ITA).

Зазначається, що ITA повідомила спортсмену про позитивний результат проби, в організмі штангіста виявили наявність забороненого гормону росту. Наголошується, що спортсмен має право запросити аналіз проби Б.

27-річний Тихонцов на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі виграв бронзу у ваговій категорії до 102 кг. Він також є чемпіоном світу 2019 року та триразовим чемпіоном Європи (2019, 2024, 2025 роки).

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.