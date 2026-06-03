Два українські тенісисти зіграють у кваліфікації Вімблдону 2026

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Відбір до основної сітки стартує 22 червня

Українські тенісисти Вероніка Подрез та Віталій Сачко потрапили до заявки кваліфікації Вімблдону 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу турніру.

У жіночій кваліфікації Україну представить 19-річна Вероніка Подрез, яка вдруге стартуватиме на турнірах рівня Грендслем. Цього року тенісистка дебютувала на рівні мейджорів – зіграла перше відбіркове коло «Ролан Гаррос».

Українка продовжить найуспішніший сезон кар'єри. У квітні вона пробилася з кваліфікації до фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані, де програла своїй співвітчизниці Марті Костюк і стала 14-ю українською фіналісткою в історії жіночого туру.

У чоловічій кваліфікації виступить перша ракетка України Віталій Сачко. 28-річний тенісист спробує вперше пробитися до основної сітки мейджорів та Вімблдону, де він тричі вибував у першому раунді відбору.

У нинішньому сезоні Сачко вже відзначився виходом до основи турніру ATP 500 у Мюнхені. Тоді українець здобув перемогу над представником топ-100 Даміром Джумхуром і втретє в кар'єрі потрапив до основної сітки змагань цієї серії.

Кваліфікація Вімблдону 2026 стартує 22 червня – за тиждень до перших матчів основної сітки. Переможці трьох відбіркових раундів отримають путівки до основного турніру.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки третього Мейджора сезону – Вімблдону.

Вімблдон цього року відбудеться 29 червня – 12 липня 2026 року. Матчі кваліфікації турніру пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

До слова, українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала перемогу над співвітчизницею Еліною Світоліною (6:3, 2:6, 6:2) у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції. Костюк вперше в кар’єрі пробилася до півфіналу Грендслему.