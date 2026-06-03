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Керівник НХЛ прокоментував питання можливого розширення ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Керівник НХЛ прокоментував питання можливого розширення ліги
Востаннє НХЛ розширювалася у 2021 році
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Як стверджують інсайдери, ціна за вступ до НХЛ може становити близько $2 мільярдів

Комісіонер НХЛ Гері Беттмен відповів на питання щодо потенційного розширення ліги. Про це повідомляє «Главком».

Востаннє НХЛ розширювалася у 2021 році.

«Інтерес є, і він сильний. Я вже не раз повторював, що є низка міст та людей, які цікаві і нам. Поки що ми не готові розширюватися. Але ми вивчаємо кожен випадок такого інтересу», – сказав Беттмен журналістам.

Претендентами на створення нових команд НХЛ, на думку експертів, є Х'юстон та Атланта. Також Беттмен заявляв, що НХЛ залишається прихильною до Аризони.

Як стверджують інсайдери, ціна за вступ до НХЛ у другій половині 2020-х може становити близько $2 мільярдів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив співчуття сім'ї чотириразового володаря Кубка Стенлі Клода Лем'є, який пішов з життя.

Про смерть Лем'є стало відомо 28 травня 2026 року. Згідно з інформацією ЗМІ, він наклав на себе руки.

«Клод Лем'є, справжня легенда хокею і один з найяскравіших спортсменів, яких коли-небудь бачив хокей, пішов з життя. Клод був другом сім'ї Трампів», – написав Трамп.

Він також зазначив, що його думки – з родиною хокеїста.

Клоду Лем'є було 60 років. Він є одним із дев'яти гравців, які виграли Кубок Стенлі з трьома різними командами.

У 1995 році нападник отримав «Конн Смайт трофі» – приз найціннішому гравцю плейоф НХЛ.

Теги: НХЛ хокей

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