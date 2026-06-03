Харлан жорстко відреагувала на зняття санкцій з російських фехтувальників

Ольга Харлан: Сьогодні я відчуваю лише гнів і глибоке розчарування

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відреагувала на рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) зняти санкції з Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Іnstagram спортсменки.

Міжнародна федерація фехтування скасувала всі санкції щодо дорослих збірних Росії. FIE опублікувала заяву, в якій дозволила російським фехтувальникам виступати під власними прапором і гімном на міжнародних турнірах. В організації зазначили, що першим турніром, де представники країни-агресорки не будуть представлені у статусі «нейтральних», стане Чемпіонат світу 2026, який пройде в Гонконзі у липні.

Як відреагувала Харлан

«2 червня. У день чергової жорстокої російської атаки на Україну, FIE вирішила повернути російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань під їхніми прапорами, гімнами та національними символами.

Що робить це рішення особливо цинічним, так це дата – 2 червня. Цього дня українців знову вбивали російські ракети.

Рішення FIE посилає сигнал про те, що можна продовжувати війну, руйнувати міста, забирати життя і все одно повертатися до міжнародної спортивної спільноти, ніби нічого не відбувається.

Нам часто кажуть, що спорт поза політикою. Але це не про політику. Це про моральний вибір. Про те, чиї життя і чий біль світ готовий ігнорувати.

Мені важко з цим змиритися. Поки Україна продовжує ховати своїх людей, спортивний світ вирішує забути замість того, щоб боротися за справедливість. Сьогодні я відчуваю не лише гнів. Я відчуваю глибоке розчарування. Але ми продовжуватимемо говорити правду. Навіть коли інші вирішують відвертатися», – написала Харлан на особистій сторінці в Іnstagram.

Нагадаємо, у березні 2022 року російських та білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних командних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте вже у квітні 2023 року росіян та білорусів повернули до виступів у «нейтральному» статусі. А у травні 2025 року FIE повністю зняла санкції з юніорських збірних Росії та Білорусі, залишивши чинним лише відсторонення дорослих спортсменів.

На початку травня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував усім спортивним федераціям зняти санкції з білоруських спортсменів, тоді як відсторонення росіян залишалося без змін. У FIE, посилаючись на заяву МОК, зазначили, що відповідне рішення було ухвалене згідно з принципами Олімпійської хартії.

До слова, українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка чекає на первістка, поділилася новими фото.