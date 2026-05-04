Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Міжнародна федерація хокею повідомила, коли скасує санкцій проти РФ і Білорусі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародна федерація хокею повідомила, коли скасує санкцій проти РФ і Білорусі
IIHF продовжила дію чинних санкцій проти країн-агресорів на наступний сезон 2026/27
фото: IIHF

В IIHF приймають окреме рішення на кожен сезон

Старший віцепрезидент Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Петер Бржіза розповів про поточні санкції організації щодо Росії та Білорусі, пов'язані з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що відомо про санкції проти РФ і Білорусі в хокеї

Росія та Білорусь залишаються під відстороненням у більшості видах спорту: в одних (як-от легка атлетика та біатлон) їм повністю заборонено брати участь, тоді як в інших їм дозволено змагатися в «нейтральному» статусі.

З кінця 2025 року міжнародні федерації починають поступово знімати спортивні санкції з Росії та Білорусі. Проте якщо одні їх знімають на юнацькому рівні, відповідно до рекомендацій МОК, то деякі інші (дзюдо, водні види спорту) почали допуски під національною символікою і на дорослому рівні.

Одним з видів спорту, де Росія та Білорусь не допущені навіть під «нейтральним» прапором на будь-якому віковому рівні, залишається хокей. На початку року Міжнародна федерація хокею на льоду оголосила, що продовжить дію чинних санкцій проти цих країн на наступний сезон 2026/27.

Що сказали в IIHF

«Глобальна геополітична ситуація – дуже складна та є викликом для МОК та всіх міжнародних федерацій. Ми дотримуємося наших правил, статуту та внутрішніх положень, адаптуємо рішення щороку. У нас є правило, згідно з яким Міжнародна федерація хокею ухвалює рішення щодо наступного сезону на щорічному конгресі під час чемпіонату світу.

Наразі ми оголосили, що на сезон 2026/27 повернення Росії та Білорусі не планується. Звісно, ми спортивна федерація, тож одного дня вони повернуться, але поки що діють нинішні обмеження.

Думаю, що Міжнародна федерація хокею (IHF) дуже допомогла всім українським національним командам належним чином підготуватися до чемпіонату світу. І, знаєте, наша мета – стежити за спортом і створити найкраще можливе середовище. Але ми також є частиною глобального середовища і це найскладніше», – сказав Бржіза. 

Нагадаємо, тренер чоловічої збірної України з хокею Олег Шафаренко розповів про перспективи команди на Чемпіонаті світу 2026 року після двох зіграних турів, а також майбутню зустріч з Францією.

Теги: хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна на мінорній ноті завершила виступи у п'ятому за силою дивізіоні світової першості
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
5 квiтня, 20:57
Плейоф у НХЛ стартує 18 квітня 2026 року
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Кубка Стенлі
8 квiтня, 11:23
Нападник «Вашингтон Кепіталз» Олександр Овечкін є прихильником диктатора Володимира Путіна
У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора
17 квiтня, 12:38
Вирішальні шайби збірна України U18 закинула наприкінці третього періоду
Юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу
18 квiтня, 20:18
Вейн Грецкі залишається найкращим хокеїстом в історії
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
27 квiтня, 14:25
Збірна України з хокею завершує підготовку до Чемпіонату світу
Розклад матчів збірної України з хокею на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА
1 травня, 13:21
Дмитро Христич: Збірна України буде боротися в кожній грі
«Будемо показувати найкращу гру». Тренер збірної України з хокею оцінив готовність до Чемпіонату світу
2 травня, 15:33
Україна з поразки стартувала на Чемпіонаті світу
Україна – Литва. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею Реклама
Вчора, 12:24
Данило Трахт знову відзначився у складі «синьо-жовтих»
Хокейна збірна України переграла Литву на Чемпіонаті світу
Вчора, 20:25

Новини

Міжнародна федерація хокею повідомила, коли скасує санкцій проти РФ і Білорусі
Міжнародна федерація хокею повідомила, коли скасує санкцій проти РФ і Білорусі
Одноклубник Луніна вп'яте за сезон потрапив у лазарет
Одноклубник Луніна вп'яте за сезон потрапив у лазарет
Жіноча збірна України вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з настільного тенісу
Жіноча збірна України вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з настільного тенісу
Калініна обіграла 83-тю ракетку світу й вийшла у фінал кваліфікації турніру в Римі
Калініна обіграла 83-тю ракетку світу й вийшла у фінал кваліфікації турніру в Римі
Півфіналіст Ліги Європи поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
Півфіналіст Ліги Європи поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 починає підготовку до сезону: хто у складі команди
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 починає підготовку до сезону: хто у складі команди

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua