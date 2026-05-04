Міжнародна федерація хокею повідомила, коли скасує санкцій проти РФ і Білорусі

В IIHF приймають окреме рішення на кожен сезон

Старший віцепрезидент Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Петер Бржіза розповів про поточні санкції організації щодо Росії та Білорусі, пов'язані з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що відомо про санкції проти РФ і Білорусі в хокеї

Росія та Білорусь залишаються під відстороненням у більшості видах спорту: в одних (як-от легка атлетика та біатлон) їм повністю заборонено брати участь, тоді як в інших їм дозволено змагатися в «нейтральному» статусі.

З кінця 2025 року міжнародні федерації починають поступово знімати спортивні санкції з Росії та Білорусі. Проте якщо одні їх знімають на юнацькому рівні, відповідно до рекомендацій МОК, то деякі інші (дзюдо, водні види спорту) почали допуски під національною символікою і на дорослому рівні.

Одним з видів спорту, де Росія та Білорусь не допущені навіть під «нейтральним» прапором на будь-якому віковому рівні, залишається хокей. На початку року Міжнародна федерація хокею на льоду оголосила, що продовжить дію чинних санкцій проти цих країн на наступний сезон 2026/27.

Що сказали в IIHF

«Глобальна геополітична ситуація – дуже складна та є викликом для МОК та всіх міжнародних федерацій. Ми дотримуємося наших правил, статуту та внутрішніх положень, адаптуємо рішення щороку. У нас є правило, згідно з яким Міжнародна федерація хокею ухвалює рішення щодо наступного сезону на щорічному конгресі під час чемпіонату світу.

Наразі ми оголосили, що на сезон 2026/27 повернення Росії та Білорусі не планується. Звісно, ми спортивна федерація, тож одного дня вони повернуться, але поки що діють нинішні обмеження.

Думаю, що Міжнародна федерація хокею (IHF) дуже допомогла всім українським національним командам належним чином підготуватися до чемпіонату світу. І, знаєте, наша мета – стежити за спортом і створити найкраще можливе середовище. Але ми також є частиною глобального середовища і це найскладніше», – сказав Бржіза.

Нагадаємо, тренер чоловічої збірної України з хокею Олег Шафаренко розповів про перспективи команди на Чемпіонаті світу 2026 року після двох зіграних турів, а також майбутню зустріч з Францією.