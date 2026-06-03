Верховен після поразки від Усика потрапив до топ-10 рейтингу Всесвітньої боксерської ради

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Для Верховена бій проти Усика став лише другим у професійній боксерській кар’єрі

Нідерландський боксер Ріко Верховен після поразки у поєдинку з чемпіоном світу українцем Олександром Усиком уперше потрапив до рейтингів одразу двох провідних боксерських організацій у надважкій вазі. Про це повідомляє «Главком».

Для Верховена бій проти Усика став лише другим у професійній боксерській кар’єрі та першим за останні 12 років.

Попри поразку, нідерландець посів восьме місце рейтингу надважковаговиків за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Саме чемпіонський пояс за версією WBC міг отримати Верховена у разі перемоги над Усиком.

Крім того, Ріко дебютував у рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), де посів п'ятнадцяте місце.

Нагадаємо, чемпіон світу Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена.

Бій складався доволі непросто для українця.

У восьмій трихвилинці Верховен кілька разів тривожно поцілив правою рукою. Лише під кінець відрізку чемпіон хевівейту зумів викинути кілька непоганих ударів лівою. Та з цими випадами Усика нідерландець впорався.

Під час дев'ятого раунду втома підкралася до обох бійців. Тим не менше і українець, і Верховен продовжили спроби атакувати. У такій ситуації будь-яка помилка могла стати фатальною.

Усик у десятій трихвилинці Усик провів серію влучних ударів і навіть струсонув нідерландського кікбоксера. Та той витримав цей випад і навіть непогано контратакував.

Одинадцятий раунд приніс успіх українському чемпіону. Усик нарешті дістав щелепу Верховена та відправив того в стан, із якого в поєдинок уже не повертаються. Рефері просто зупинив подальше побиття нідерландця.