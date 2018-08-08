«Черкаські Мавпи» підписали контракт з найкращим данкером Суперліги



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Іван Ткаченко

Ткаченко став переможцем конкурсу данків в межах останнього Матчу зірок

Форвард «Черкаських Мавп» Іван Ткаченко (197 см; 1997 р.н.) продовжив співпрацю з клубом.

Вихованець місцевої школи баскетболу проведе ще один сезон у складі черкаського клубу.

У минулому сезоні українець відіграв 33 матчі, в яких у середньому за гру набирав 3.3 очки та робив 2.3 підбирання (РЕ - 5.6).

Зазначимо, що Ткаченко став переможцем конкурсу данків в межах останнього Матчу зірок, який у 2018 році пройшов у Миколаєві.

Раніше повідомлялося, що чемпіони України «Черкаські Мавпи» та володар національного Кубку «Дніпро» дізнались своїх суперників по першому раунду кваліфікації Кубку Європи FIBA.