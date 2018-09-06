  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Черкаські Мавпи» зазнали трьох поразок на турнірі у Литві

    • Розсилка
    Фото БК &laquo;Черкаські Мавпи&raquo; - «Черкаські Мавпи» зазнали трьох поразок на турнірі у Литві
    Фото БК «Черкаські Мавпи»

    Чинні чемпіони України програли всі свої поєдинки

    У заключному матчі товариського турніру у Литві «Черкаські Мавпи» поступилися господарю змагань – «Невежису» (69:84).

    Минулого сезону «Невежис» пробився у плей-офф національного чемпіонату, звідки вилетів від майбутнього чемпіона – «Жальгіріса».

    Команди розпочали гру рівно і на першу перерву пішли за нічийного рахунку. У другій чверті господарі майданчику змогли вийти вперед і пішли на велику перерву із +6, інформує офіційний сайт черкаського клубу.

    Ключовою стала третя чверть, яку литовці виграли з перевагою у сім очок. В останній чверті «Мавпи» знову нав’язали супернику боротьбу, але у підсумку литовці виграли матч.

    13 очок черкасцям приніс Конєв, по 12 новачок команди Янг і Скапінцев, ще 10 балів у Чумакова.

    Нагадаємо, перед цим черкасці поступилися чемпіону Білорусі «Цмокі-Мінськ» і півфіналісту чемпіонату Литви «Лієткабелісу».

    Уже 20 вересня «Мавпи» стартують у кваліфікації до Кубку Європи FIBA виїзним матчем проти норвезького «Кьонгсбергу».

    українці Литва баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ