«Черкаські Мавпи» зазнали трьох поразок на турнірі у Литві



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Фото БК «Черкаські Мавпи»

Чинні чемпіони України програли всі свої поєдинки

У заключному матчі товариського турніру у Литві «Черкаські Мавпи» поступилися господарю змагань – «Невежису» (69:84).

Минулого сезону «Невежис» пробився у плей-офф національного чемпіонату, звідки вилетів від майбутнього чемпіона – «Жальгіріса».

Команди розпочали гру рівно і на першу перерву пішли за нічийного рахунку. У другій чверті господарі майданчику змогли вийти вперед і пішли на велику перерву із +6, інформує офіційний сайт черкаського клубу.

Ключовою стала третя чверть, яку литовці виграли з перевагою у сім очок. В останній чверті «Мавпи» знову нав’язали супернику боротьбу, але у підсумку литовці виграли матч.

13 очок черкасцям приніс Конєв, по 12 новачок команди Янг і Скапінцев, ще 10 балів у Чумакова.

Нагадаємо, перед цим черкасці поступилися чемпіону Білорусі «Цмокі-Мінськ» і півфіналісту чемпіонату Литви «Лієткабелісу».

Уже 20 вересня «Мавпи» стартують у кваліфікації до Кубку Європи FIBA виїзним матчем проти норвезького «Кьонгсбергу».