Чернігівська «Десна» отримає ліцензію на участь у Прем'єр-лізі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навіть мер міста пообіцяв допомогти клубу

Чернігівська «Десна», як і «Полтава», теж стане учасником української Прем’єр-ліги вперше у своїй історії.

Команда Олександра Рябоконя заслужила право підвищитися у класі, розгромно перемігши.

Усі побоювання щодо отримання атестата відразу після поєдинку розвіяв президент Професіональної футбольної ліги Сергій Макаров.

За його словами, клуб ліцензований на участь в елітному дивізіоні.

Тепер чернігівському клубу залишилося вирішити деякі проблеми щодо домашнього стадіону імені Гагаріна.

Відомо, що мер міста пообіцяв допомогти «Десні» у встановленні на стадіоні нового табло.

Нагадаємо, «Десна» відібралася в УПЛ за спортивним принципом ще рік тому, посівши друге місце у Першій лізі.

Але тоді чернігівський клуб не зміг отримати атестат на участь в елітному дивізіоні – замість нього підвищився у класі рівненський «Верес», який у наступному сезоні буде виступати в УПЛ як ФК «Львів».

Визначилися всі учасники української Прем’єр-ліги у сезоні-2018/19.

Джерело: Террикон