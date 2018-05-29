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    Чернігівська «Десна» отримає ліцензію на участь у Прем'єр-лізі

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    Чернігівська «Десна» отримає ліцензію на участь у Прем'єр-лізі

    Навіть мер міста пообіцяв допомогти клубу

    Чернігівська «Десна», як і «Полтава», теж стане учасником української Прем’єр-ліги вперше у своїй історії.

    Команда Олександра Рябоконя заслужила право підвищитися у класі, розгромно перемігши.

    Усі побоювання щодо отримання атестата відразу після поєдинку розвіяв президент Професіональної футбольної ліги Сергій Макаров.

    За його словами, клуб ліцензований на участь в елітному дивізіоні.

    Тепер чернігівському клубу залишилося вирішити деякі проблеми щодо домашнього стадіону імені Гагаріна.

    Відомо, що мер міста пообіцяв допомогти «Десні» у встановленні на стадіоні нового табло.

    Нагадаємо, «Десна» відібралася в УПЛ за спортивним принципом ще рік тому, посівши друге місце у Першій лізі.

    Але тоді чернігівський клуб не зміг отримати атестат на участь в елітному дивізіоні – замість нього підвищився у класі рівненський «Верес», який у наступному сезоні буде виступати в УПЛ як ФК «Львів».

    Визначилися всі учасники української Прем’єр-ліги у сезоні-2018/19.

    Джерело: Террикон

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