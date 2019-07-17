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    Чеський шаховий шахрай дочасно завершив кар’єру

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    Ігор Раусіс - Чеський шаховий шахрай дочасно завершив кар’єру
    Ігор Раусіс
    krone.at

    Дискваліфікований шахіст Ігор Раусіс відмовився від подальших виступів

    Дискваліфікований чеський шахіст Ігор Раусіс вирішив завершити спортивну кар’єру.

    Наразі комісія з етики Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) вивчає обставини використання Раусісом мобільного телефону для отримання підказок під час партії на турнірі в Страсбурі, інформує Kronen Zeitung.

    Сам Раусіс раніше в публічних розмовах підтверджував факт використання телефону для допомоги під час гри.

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    Раусіс виступає на шахових змаганнях з початку 80-х років минулого століття. Виступав за Латвію, Бангладеш та Чехію. З 1992 року гросмейстер.

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