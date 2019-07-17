Чеський шаховий шахрай дочасно завершив кар’єру



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Ігор Раусіс krone.at

Дискваліфікований шахіст Ігор Раусіс відмовився від подальших виступів

Дискваліфікований чеський шахіст Ігор Раусіс вирішив завершити спортивну кар’єру.

Наразі комісія з етики Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) вивчає обставини використання Раусісом мобільного телефону для отримання підказок під час партії на турнірі в Страсбурі, інформує Kronen Zeitung.

Сам Раусіс раніше в публічних розмовах підтверджував факт використання телефону для допомоги під час гри.

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Раусіс виступає на шахових змаганнях з початку 80-х років минулого століття. Виступав за Латвію, Бангладеш та Чехію. З 1992 року гросмейстер.