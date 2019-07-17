Чеський шаховий шахрай дочасно завершив кар’єру
Ігор Раусіс
krone.at
Дискваліфікований шахіст Ігор Раусіс відмовився від подальших виступів
Дискваліфікований чеський шахіст Ігор Раусіс вирішив завершити спортивну кар’єру.
Наразі комісія з етики Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) вивчає обставини використання Раусісом мобільного телефону для отримання підказок під час партії на турнірі в Страсбурі, інформує Kronen Zeitung.
Сам Раусіс раніше в публічних розмовах підтверджував факт використання телефону для допомоги під час гри.
Раусіс виступає на шахових змаганнях з початку 80-х років минулого століття. Виступав за Латвію, Бангладеш та Чехію. З 1992 року гросмейстер.