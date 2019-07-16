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    Українські футболісти відмовилися виступати у відборі до чемпіонату світу в Росії

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    Українці втратили нагоду грати на мундіалі, але зберегли честь - Українські футболісти відмовилися виступати у відборі до чемпіонату світу в Росії
    Українці втратили нагоду грати на мундіалі, але зберегли честь
    НОК України

    Хлопці Варениці реабілітувалися за ляп на Європейських іграх

    Збірна України з пляжного футболу не братиме участі у відбірному турнірі чемпіонату світу-2019, який повинен відбутися в Москві.

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    Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення відмовитися від виступу в кваліфікації. Таким чином, команда Євгена Варениці пропустить фінальний турнір, який відбудеться в Парагваї.

    Відбірний турнір відбудеться з 19 по 27 липня в «Лужниках».

    Відзначимо, що збірна України отримала право виступити на Всесвітніх пляжних іграх у Катарі.

    Нагадаємо, що не так давно українські майстри пляжного футболу оконфузилися на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь). Здобувши перемоги у двох стартових матчах, українці на третій, якраз проти команди РФ, вийшли резервним складом. І програли 1:5. Після того все у наших футболістів пішло шкереберть і вони залишилися взагалі без медалей турніру.

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    Збірна України пляжний футбол Євген Варениця
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