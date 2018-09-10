  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Четверо біатлоністів утікають з Росії, щоб виступати за збірну Молдови

    • Розсилка
    Катерина Шумілова. Фото ТАСС - Четверо біатлоністів утікають з Росії, щоб виступати за збірну Молдови
    Катерина Шумілова. Фото ТАСС

    Шумілова, Магазєєв, Толмачова та Ладигіна дебютують за нову країну

    Союз біатлоністів Росії не буде перешкоджати переходу Катерини Шумілової у збірну Молдови.

    Про це повідомив глава організації Володимир Драчов.

    Федерація біатлону Молдови відправила офіційний запит на адресу російської сторони з проханням схвалити зміну спортивного громадянства Катерині Шуміловій, Павлу Магазєєву, Анастасії Толмачовій та Альоні Ладигіній.

    Про їхній можливий перехід у збірну Молдови стало відомо у серпні, коли перші троє виступили за нову країну на турнірі з літнього біатлону у Польщі.

    «По Шуміловій не бачу проблем, оскільки у нашу команду вона вже не потрапляє, нехай ще побігає. Зараз ми повернемося до Москви та на правлінні розглянемо це питання. Я не думаю, що виникнуть труднощі, оскільки сенсу у відкритті карантину, заборону на виступ, немає», - сказав Драчов.

    «Я сам був у такій ситуації, тому у такому віці спокійно можна давати виступати», - додав чотириразовий чемпіон світу, який останні роки своєї кар'єри провів у складі збірної Білорусі.

    31-річна Шумилова, за словами її колишнього тренера, ще у травні оголосила, що більше не має наміру виступати за Росію.

    Нагадаємо, у російського біатлоніста за допінг можуть відібрати золоту медаль Олімпіади-2010.

    Джерело: ТАСС

    біатлон російські спортсмени
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ