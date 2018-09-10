Четверо біатлоністів утікають з Росії, щоб виступати за збірну Молдови



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Катерина Шумілова. Фото ТАСС

Шумілова, Магазєєв, Толмачова та Ладигіна дебютують за нову країну

Союз біатлоністів Росії не буде перешкоджати переходу Катерини Шумілової у збірну Молдови.

Про це повідомив глава організації Володимир Драчов.

Федерація біатлону Молдови відправила офіційний запит на адресу російської сторони з проханням схвалити зміну спортивного громадянства Катерині Шуміловій, Павлу Магазєєву, Анастасії Толмачовій та Альоні Ладигіній.

Про їхній можливий перехід у збірну Молдови стало відомо у серпні, коли перші троє виступили за нову країну на турнірі з літнього біатлону у Польщі.

«По Шуміловій не бачу проблем, оскільки у нашу команду вона вже не потрапляє, нехай ще побігає. Зараз ми повернемося до Москви та на правлінні розглянемо це питання. Я не думаю, що виникнуть труднощі, оскільки сенсу у відкритті карантину, заборону на виступ, немає», - сказав Драчов.

«Я сам був у такій ситуації, тому у такому віці спокійно можна давати виступати», - додав чотириразовий чемпіон світу, який останні роки своєї кар'єри провів у складі збірної Білорусі.

31-річна Шумилова, за словами її колишнього тренера, ще у травні оголосила, що більше не має наміру виступати за Росію.

Нагадаємо, у російського біатлоніста за допінг можуть відібрати золоту медаль Олімпіади-2010.

Джерело: ТАСС