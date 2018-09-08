У російського біатлоніста за допінг можуть відібрати золоту медаль Олімпіади-2010



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Євгеній Устюгов. Фото взяте з rusbiathlon.ru

Євгеній Устюгов ризикує втратити титул олімпійського чемпіона

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад зізнався, що йому не принесе задоволення шостий титул.

Даний титул може дістатися французу, якщо будуть доведені порушення антидопінгових правил росіянином Євгенієм Устюговим.

На Олімпіаді 2010 року у Ванкувері у мас-старті Фуркад програв якраз Устюгову, ставши віце-чемпіоном.

«Я позиціоную себе як віце-чемпіон Олімпіади у Ванкувері. Від тієї медалі я відштовхувався, з нею жив», - цитує AFP Фуркада.

«Я завоював інші титули після цього, але завжди буду віце-чемпіоном Олімпіади у Ванкувері. Ті емоції залишилися в історії, вони не зміняться. Як і мій кар'єрний шлях після тих Ігор», - передає слова Мартена «СЭ».

Нагадаємо, чотирьох російських біатлоністів підозрюють у порушенні антидопінгових правил.