  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Четверо фігуристів представлять Україну на третьому етапі юніорського Гран-прі

    • Розсилка
    Анастасія Архіпова - Четверо фігуристів представлять Україну на третьому етапі юніорського Гран-прі
    Анастасія Архіпова

    У Каунасі виступатимуть Анастасія Архіпова, Іван Шмуратко та дует Попова - Бєліков

    Одиночники Анастасія Архіпова й Іван Шмуратко, а також танцювальний дует Дар’я  Попова - Володимир Бєліков візьмуть участь у турнірі третього етапу юніорської серії Гран-прі, який відбудеться у Каунасі (Литва) 5-8 вересня.

    Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    14-річна Анастасія Архіпова – учениця київського тренера Марини Амірханової. У минулому сезоні вона виграла обидва чемпіонати України – серед юніорів і дорослих.

    Фігуристка також стала переможницею міжнародного турніру Mentor Torun Cup-2018 і другою призеркою Tallinn Trophy-2017.

    У Каунасі Анастасія покаже нову довільну програму під відому пісню «Imagine» («Уяви собі») Джона Леннона.

    16-річний Іван Шмуратко також тренується у Марини Амірханової. Він має досвід виступів на міжнародній арені, зокрема, у юніорській серії Гран-прі.

    Наприкінці минулого року український фігурист здобув найвищу нагороду міжнародних змагань Santa Claus Cup 2017 у Будапешті.

    Для танцювального дуету з Харкова Дар’ї Попової та Володимира Бєлікова нинішня юніорська серія Гран-прі – третя, у якій вони беруть участь.

    До нинішнього сезону фігуристи підготували нові програми – довільна поставлена у ліричному ключі, а для ритм-танцю обрано варіант танго, який, за словами Галини Чурілової, дуже підходить її учням.

    Нагадаємо, на другому етапі юніорського Гран-прі Україна буде представлена трьома фігуристами.

    фігурне катання Гран-прі українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ