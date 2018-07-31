Четверо фігуристів представлять Україну на третьому етапі юніорського Гран-прі



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Анастасія Архіпова

У Каунасі виступатимуть Анастасія Архіпова, Іван Шмуратко та дует Попова - Бєліков

Одиночники Анастасія Архіпова й Іван Шмуратко, а також танцювальний дует Дар’я Попова - Володимир Бєліков візьмуть участь у турнірі третього етапу юніорської серії Гран-прі, який відбудеться у Каунасі (Литва) 5-8 вересня.

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

14-річна Анастасія Архіпова – учениця київського тренера Марини Амірханової. У минулому сезоні вона виграла обидва чемпіонати України – серед юніорів і дорослих.

Фігуристка також стала переможницею міжнародного турніру Mentor Torun Cup-2018 і другою призеркою Tallinn Trophy-2017.

У Каунасі Анастасія покаже нову довільну програму під відому пісню «Imagine» («Уяви собі») Джона Леннона.

16-річний Іван Шмуратко також тренується у Марини Амірханової. Він має досвід виступів на міжнародній арені, зокрема, у юніорській серії Гран-прі.

Наприкінці минулого року український фігурист здобув найвищу нагороду міжнародних змагань Santa Claus Cup 2017 у Будапешті.

Для танцювального дуету з Харкова Дар’ї Попової та Володимира Бєлікова нинішня юніорська серія Гран-прі – третя, у якій вони беруть участь.

До нинішнього сезону фігуристи підготували нові програми – довільна поставлена у ліричному ключі, а для ритм-танцю обрано варіант танго, який, за словами Галини Чурілової, дуже підходить її учням.

Нагадаємо, на другому етапі юніорського Гран-прі Україна буде представлена трьома фігуристами.