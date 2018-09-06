Чи зможе збірна України забити перший гол в історії у ворота Чехії? Прев'ю матчу Ліги націй



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Євгена Кравса

До цього українці та чехи зустрічалися двічі

На рівні національних збірних Україна провела з Чехією два матчі (обидва – товариські) й жодного не виграла.

У Празі 6 вересня 2011 року господарі просто розтрощили команду Олега Блохіна – 4:0. У кожному з двох таймів вони забивали швидкі м'ячі, що неабияк відбилося на психологічному стані українців.

Мабуть, найважливішим був перший м’яч, який «організував» для нас В’ячеслав Шевчук – небезпечним підкатом у власному штрафному майданчику. А вже на 12-й хвилині Україна програвала – 0:2. Подача кутового призвела до безладу у захисті гостей і голу господарів.

Підопічні Блохіна намагалися відігратися, великі надії покладалися на розмову у перерві й другий тайм, але Міхал Білек краще провів бесіду з футболістами, і на 47-й хвилині Чехія забила втретє. А на 51-й поставила крапку.

Склад України у тому матчі: Дикань, Гай (Ракицький, 46), Тимощук, Кучер, Кривцов, Ярмоленко (Калініченко, 85), Шевчук (Федецький, 76), Коноплянка (Воронін, 51), Бутко, Девич (Шиндер, 80), Мілевський (Селезньов, 57).

Гра у Празі стала дебютною у нашій національній команді для Сергія Кривцова (другого матчу йому довелося чекати ще п’ять років) та Антона Шиндера (зіграв ще раз і на цьому завершив кар’єру у збірній).

А Максим Калініченко, навпаки, у Празі востаннє вийшов на поле у формі національної команди, за яку провів 47 поєдинків і забив сім м'ячів.

Майже за рік – 15 серпня 2012-го – суперники зустрілися знову, цього разу у Львові. Але Блохіну не вдалося взяти реванш у Білека – 0:0.

Україна: П’ятов, Бутко, Хачеріді, Ракицький, Селін, Тимощук (Ротань, 46), Гармаш (Безус, 72), Зозуля, Коноплянка (Гусєв, 46), Девич (Степаненко, 71), Селезньов (Ярмоленко, 46).

Це був передостанній матч Блохіна біля керма національної команди: восени він погодився очолити київське «Динамо», залишивши збірну України після першого поєдинку відбірного циклу до чемпіонату світу 2014 року.

У чехів за роки, що минули, повністю змінився склад. В обох матчах з Україною участь брав лише Теодор Гебре Селассіє, а у Львові дебютував Йозеф Гушбауер.

Нагадаємо, що матч Ліги націй Чехія - України відбудеться у четвер, 6 вересня, о 21:45.

Джерело: ФФУ