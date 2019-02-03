Чигринський проти Шахова в чемпіонаті Греції: битва з червоною і шістьма жовтими



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Дмитро Чигринський - ключова постать в обороні АЄКа SDNA

За підсумками протистояння в Афінах ПАОК вдруге в сезоні втратив очки

19-й тур грецької Суперліги вінчав поєдинок двох аксакалів — афінського АЄКа і ПАОКа з Салоніків на столичному Олімпійському стадіоні «Спірос Луїс».

Для українців ця зустріч цікава ще й із тієї причини, що в обох колективах є українські леґіонери. І справді, центральний оборонець АЄКа Дмитро Чигринський відіграв усі 90 хвилин, а опорний хавбек ПАОКа Євген Шахов, розпочавши гру в основі, отримав у першому таймі попередження і на 64-й хвилині поступився місцем на полі хорвату Йосипу Мішічу.

Матч вийшов бойовитим, як і подобає поєдинкам такого рівня принциповості. 20-річний бразильський форвард форвард ПАОКа Лео Хаба з напругою не впорався і отримав два попередження, залишивши команду в меншості, ще на 32-й хвилині гри.

На той момент ПАОК вів у рахунку 0:1 — на десятій хвилин відзначився Маурісіо. Втім, впродовж двох третин тримати у ворота «на замку» салонікцям не вдалося. На 74-й хвилині аргентинець Есек’єль Понсе зрівняв рахунок і встановив, як виявилося, остаточний підсумок зустрічі — 1:1.

Таким чином, ПАОК зазнав лише другої очкової втрати у 19-ти турах Супрліги. При 17-ти перемогах і двох нічиїх команда Развана Луческу має 51 очко і впевнено йде першою, випереджаючи «Олімпіакос» на шість пунктів. АЄК третій — 37 очок.