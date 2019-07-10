Чоловіча баскетбольна збірна України U-18 перемогла в Білорусі
Чоловіча збірна України з баскетболу U-18
ФБУ
Наші юніори перемогли в контрольному поєдинку
Чоловіча юніорська збірна України U-18 перемогла на виїзді команду Білорусі в контрольному поєдинку – 69:66.
Білорусь – Україна – 66:69 (17:18, 14:23, 23:13, 12:15)
Україна: Шульга (21), Заєць (10), Мелашич (9), Роздобудько (8), Ковляр (5), Горобченко (5), Сергеєв (5), Романовський (4), Івашов (2), Лопухов, Тиртишник.
Найрезультативнішим у цьому поєдинку в складі українців став Максим Шульга – 21 очко.
Це вже другий контрольний поєдинок суперників у ході підготовки до чемпіонату Європи. Напередодні перемогли білоруси – 79:81.
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