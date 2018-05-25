Чоловіча і молодіжна збірні України з баскетболу 3х3 вирушили на підготовку до Польщі

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Фото: ФБУ

На початку наступного тижня команди повернуться до Одеси

Національна чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 під проводом Олега Юшкіна 25-го травня з Одеси вилетіла до Польщі, де зіграє товариський турнір.

У складі нашої команди на турнір вирушили Максим Закурдаєв, Олександр Кольченко, Дмитро Липовцев і Станіслав Тимофеєнко, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Також разом з національною командою на ці ж змагання вирушила збірна U-23, яку очолює Сергій Алферов, у складі цієї команди Андрій Кожемякін, Юрій Кондраков, Сергій Павлов, Микита Руслов.

На початку наступного тижня команди повернуться до Одеси, де пройде заключний етап підготовки до Чемпіонату світу для національної збірної.

Збірна U-23 на початку червня зіграє офіційний турнір ФІБА у Франції.