Чоловіча збірна України U-23 зіграє в чвертьфіналі чемпіонату світу 3х3



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Збірна України з баскетболу 3х3 ФІБА

Наша команда продовжує боротьбу за нагороди в китайському Ланьчжоу

Чоловіча збірна України U-23 програла команді Італії в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу – 18:21.

За рівної боротьби впродовж ігрового часу зустрічі вирішальними стали заключні атаки, у яких італійці вирвали перемогу.

Попри поразку збірна України вийшла вийшла в чвертьфінал та продовжить боротьбу за нагороди чемпіонату світу.

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Раніше на груповому етапі українці перемогли Киргизстан (21:9), Катар (15:13) та Бразилію (20:16).

У чвертьфіналі наша команда зіграє з Аргентиною. Матч відбудеться 6 жовтня.