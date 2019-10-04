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    Чоловіча збірна України U-23 зіграє в чвертьфіналі чемпіонату світу 3х3

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    Збірна України з баскетболу 3х3 - Чоловіча збірна України U-23 зіграє в чвертьфіналі чемпіонату світу 3х3
    Збірна України з баскетболу 3х3
    ФІБА

    Наша команда продовжує боротьбу за нагороди в китайському Ланьчжоу

    Чоловіча збірна України U-23 програла команді Італії в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у китайському Ланьчжоу – 18:21.

    За рівної боротьби впродовж ігрового часу зустрічі вирішальними стали заключні атаки, у яких італійці вирвали перемогу.

    Попри поразку збірна України вийшла вийшла в чвертьфінал та продовжить боротьбу за нагороди чемпіонату світу.

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    Раніше на груповому етапі українці перемогли Киргизстан (21:9), Катар (15:13) та Бразилію (20:16).

    У чвертьфіналі наша команда зіграє з Аргентиною. Матч відбудеться 6 жовтня.

    баскетбол
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