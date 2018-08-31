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    Чоловіча збірна України з баскетболу вперше з 2012 року зіграє свій матч не у Києві

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    Фото ФБУ - Чоловіча збірна України з баскетболу вперше з 2012 року зіграє свій матч не у Києві
    Фото ФБУ

    Матч відбору на ЧС-2019 проти Словенії прийматиме Запоріжжя

    Національна чоловіча збірна України 29 листопада зіграє свій останній домашній матч 2018 року у відборі на чемпіонат світу-2019.

    Команда Євгена Мурзіна у третьому турі другого раунду кваліфікації гратиме проти чинних чемпіонів Європи збірної Словенії.

    Федерація баскетболу України повідомляє про те, що цей поєдинок відбудеться у Запоріжжі на оновленій арені «Юність».

    Востаннє офіційний домашній поєдинок чоловіча національна збірна України проводила не у Києві у 2012 році, коли у межах кваліфікації Євробаскету-2013 приймала у Южному на паркеті СК «Олімп» збірну Кіпру.

    Також у межах того відбірного циклу українська збірна грала проти Угорщини у Дніпрі, а також приймала збірну Австрії у Львові.

    Арена у Запоріжжі наразі є однією з найкращих в Україні. Її реконструкцію було завершено влітку 2018 року.

    Там свої матчі наступного сезону проводитимуть місцеві учасники чоловічої та жіночої Суперліги БК «Запоріжжя» та «Козачка».

    Нагадуємо, що 14 вересня українська команда протистоятиме титулованій збірній Іспанії у Палаці спорту.

    Читайте також: Збірна Іспанії - все про першого суперника України у другому раунді відбору на Чемпіонат світу-2019.
    Запоріжжя чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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