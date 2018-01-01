Чоловіча збірна України з гандболу залишилася без тренера

Після невдалого відбору на чемпіонат світу-2019 Віталій Андронов подав у відставку

Відбулось засідання Президії Федерації гандболу України, на якому розглядались підсумки відбору до чемпіонату світу-2019. Про це повідомляє прес-служба ФГУ. Виступ у турнірі чоловічої збірної України був визнаний незадовільним. Головний тренер команди Віталій Андронов написав заяву на звільнення зі своєї посади за власним бажанням. Також на



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Віталій Андронов. Фото: ФГУ

Після невдалого відбору на чемпіонат світу-2019 Віталій Андронов подав у відставку

Відбулось засідання Президії Федерації гандболу України, на якому розглядались підсумки відбору до чемпіонату світу-2019.

Про це повідомляє прес-служба ФГУ.

Виступ у турнірі чоловічої збірної України був визнаний незадовільним.

Головний тренер команди Віталій Андронов написав заяву на звільнення зі своєї посади за власним бажанням.

Також на Президії було затверджене призначення Василя Козара головним тренером молодіжної дівочої збірної України (U-20).

Нагадаємо, в італійському Больцано у відборі до ЧС-2019 чоловіча збірна України виграла у Фарер 28:20, потім програла Італії 28:29, а в останньому матчі зіграла внічию з Румунією 26:26.

У підсумковій турнірній таблиці наша команда посіла третє місце і не вийшла з групи.