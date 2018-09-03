Чоловіча збірна України з хокею на траві у відборі на Олімпіаду зазнала першої поразки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту ФХТУ

Тепер для українців усе вирішиться у протистоянні з Чехією

У Польщі продовжується чоловічий відбірний турнір з хокею на траві до Олімпіади 2020 року, що прийматиме Токіо.

Напередодні українська збірна грала проти господарів змагань, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

У підсумку поляки, забивши два сухі м’ячі, святкували перемогу 2:0.

В інших матчах дня Італія розгромила Кіпр – 15:0, а чехи були сильнішими за литовців – 5:0.

За тур до завершення змагань перші з 12 очками поляки, на два менше в італійців. Сім залікових пунктів у українських хлопців, шість – у чехів. У литовців і кіпріотів – нуль.

У наступний раунд виходять перші дві команди. Тому у «синьо-жовтих» є єдиний шанс пройти далі – вигравати у чехів і сподіватися на перемогу поляків над італійцями.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з хокею на траві здобула другу перемогу у відборі на Олімпіаду.