  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чоловіча збірна України з хокею на траві у відборі на Олімпіаду зазнала першої поразки

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту ФХТУ - Чоловіча збірна України з хокею на траві у відборі на Олімпіаду зазнала першої поразки
    Фото взяте з сайту ФХТУ

    Тепер для українців усе вирішиться у протистоянні з Чехією

    У Польщі продовжується чоловічий відбірний турнір з хокею на траві до Олімпіади 2020 року, що прийматиме Токіо.

    Напередодні українська збірна грала проти господарів змагань, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    У підсумку поляки, забивши два сухі м’ячі, святкували перемогу 2:0.

    В інших матчах дня Італія розгромила Кіпр – 15:0, а чехи були сильнішими за литовців – 5:0.

    За тур до завершення змагань перші з 12 очками поляки, на два менше в італійців. Сім залікових пунктів у українських хлопців, шість – у чехів. У литовців і кіпріотів – нуль.

    У наступний раунд виходять перші дві команди. Тому у «синьо-жовтих» є єдиний шанс пройти далі – вигравати у чехів і сподіватися на перемогу поляків над італійцями.

    Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з хокею на траві здобула другу перемогу у відборі на Олімпіаду.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ