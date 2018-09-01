Чоловіча збірна України з хокею на траві здобула другу перемогу у відборі на Олімпіаду



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Українці мають дві перемоги й одну нічию

У Польщі триває перший відбірний етап з хокею на траві серед чоловічих команд до Олімпійських ігор.

Напередодні матчі почалися з гри Італія – Україна, яка завершилася бойовою нічиєю 1:1, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

На гол італійців на 30-й хвилині українці відповіли голом Максима Онофріюка за п’ять хвилин.

А наступного дня збірна України грала проти Кіпру. Матч завершився з рахунком 21:0.

Відзначилися Богдан Коваленко (двічі), В’ячеслав Пазюк (сім разів), Віталій Шевчук (двічі), Віталій Калінчук (чотири рази), Максим Онофріюк (двічі), Михайло Ясинський, Олег Поліщук (двічі), Олександр Зінкевич.

Тепер же на турнірі була перерва, а 1 вересня українці зіграють з головними суперниками – поляками. Гра розпочнеться о 20:00.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з хокею на траві з перемоги розпочала відбір на Олімпіаду.