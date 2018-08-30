Чоловіча збірна України з хокею на траві з перемоги розпочала відбір на Олімпіаду
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Українці розгромили Литву з рахунком 11:1
У вівторок, 28 серпня, національна чоловіча збірна команда України з хокею на траві стартувала у відбірних змаганнях до Олімпійських ігор.
Турнір розпочався у Польщі, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
Першими суперниками українських хлопців були литовці.
«Синьо-жовта» команда впевнено розібралася з опонентами, здобувши перемогу 11:1.
Голи забивали Віталій Калинчук, Максим Онофріюк (двічі), Богдан Коваленко, Віталій Шевчук, В’ячеслав Пазюк, Юрій Дземух, Олег Поліщук (тричі), Іван Яковенко.
В інших матчах італійці перемогли чехів - 4:3, а поляки – кіпріотів - 17:0.
У середу українські хлопці повинні були зіграти з італійцями.
Нагадаємо, жіноча збірна України з хокею на траві виграла відбірний турнір на Олімпіаду-2020.