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    Чоловіча збірна України з хокею на траві з перемоги розпочала відбір на Олімпіаду

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    Чоловіча збірна України з хокею на траві з перемоги розпочала відбір на Олімпіаду

    Українці розгромили Литву з рахунком 11:1

    У вівторок, 28 серпня, національна чоловіча збірна команда України з хокею на траві стартувала у відбірних змаганнях до Олімпійських ігор.

    Турнір розпочався у Польщі, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    Першими суперниками українських хлопців були литовці.

    «Синьо-жовта» команда впевнено розібралася з опонентами, здобувши перемогу 11:1.

    Голи забивали Віталій Калинчук, Максим Онофріюк (двічі), Богдан Коваленко, Віталій Шевчук, В’ячеслав Пазюк, Юрій Дземух, Олег Поліщук (тричі), Іван Яковенко.

    В інших матчах італійці перемогли чехів - 4:3, а поляки – кіпріотів - 17:0.

    У середу українські хлопці повинні були зіграти з італійцями.

    Нагадаємо, жіноча збірна України з хокею на траві виграла відбірний турнір на Олімпіаду-2020.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України хокей
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