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    Жіноча збірна України з хокею на траві виграла відбірний турнір на Олімпіаду-2020

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    Фото ФХТУ - Жіноча збірна України з хокею на траві виграла відбірний турнір на Олімпіаду-2020
    Фото ФХТУ

    У Литві українки лише перемагали, тому вийшли у наступний раунд відбору

    У неділю, 26 серпня, – останній день першого відбірного раунду з хокею на траві до Олімпіади-2020 року, який проходить у Вільнюсі (Литва).

    Українська жіноча збірна грала проти збірної Чехії, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    Напружена гра завершилася мінімальною перемогою українок 1:0.

    Єдиний м'яч на рахунку Ольги Гончаренко (53-я хвилина).

    Також у наступний раунд вийшли збірні Чехії та Вельсу.

    Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з хокею на траві подолала перший етап відбору на Олімпіаду-2020.

    Хто буде наступним суперником збірної України у кваліфікації на Олімпійські ігри у Токіо наразі не відомо.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України хокей
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