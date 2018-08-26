Жіноча збірна України з хокею на траві виграла відбірний турнір на Олімпіаду-2020



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Фото ФХТУ

У Литві українки лише перемагали, тому вийшли у наступний раунд відбору

У неділю, 26 серпня, – останній день першого відбірного раунду з хокею на траві до Олімпіади-2020 року, який проходить у Вільнюсі (Литва).

Українська жіноча збірна грала проти збірної Чехії, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Напружена гра завершилася мінімальною перемогою українок 1:0.

Єдиний м'яч на рахунку Ольги Гончаренко (53-я хвилина).

Також у наступний раунд вийшли збірні Чехії та Вельсу.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з хокею на траві подолала перший етап відбору на Олімпіаду-2020.

Хто буде наступним суперником збірної України у кваліфікації на Олімпійські ігри у Токіо наразі не відомо.