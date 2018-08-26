Жіноча збірна України з хокею на траві виграла відбірний турнір на Олімпіаду-2020
-
Розсилка
Фото ФХТУ
У Литві українки лише перемагали, тому вийшли у наступний раунд відбору
У неділю, 26 серпня, – останній день першого відбірного раунду з хокею на траві до Олімпіади-2020 року, який проходить у Вільнюсі (Литва).
Українська жіноча збірна грала проти збірної Чехії, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
Напружена гра завершилася мінімальною перемогою українок 1:0.
Єдиний м'яч на рахунку Ольги Гончаренко (53-я хвилина).
Також у наступний раунд вийшли збірні Чехії та Вельсу.
Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з хокею на траві подолала перший етап відбору на Олімпіаду-2020.
Хто буде наступним суперником збірної України у кваліфікації на Олімпійські ігри у Токіо наразі не відомо.