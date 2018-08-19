Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Македонію у відборі Євро-2019



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Фото з відкритих джерел

Українська команда перемогла 3:2.

Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу перемогу поспіль у відборі на Чемпіонат Європи-2019.

Про це повідомляє Укрінформ.

В гостях наші волейболісти обіграли Македонію з рахунком 3:2.

Перші дві партії Україна програла у напруженій боротьбі 25:27 і 24:26.

Поступаючись 0:2, українці зуміли взяти три наступні партії 25:20, 25:20 і 15:12.

Кращими на майданчику у нашої збірної були Ян Єрещенко, Олексій Клямар, Володимир Тевкун та Дмитро Теременко.

Україна вийшла на перше місце в групі – у нас 5 очок після двох матчів.

У серпні на українську команду очікують ще два кваліфікаційні поєдинки - проти Угорщини (22 і 25 серпня).

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з волейболу успішно стартувала у кваліфікації Євро-2019 обігравши Швейцарію з рахунком 3:0.