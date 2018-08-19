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    Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Македонію у відборі Євро-2019

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    Фото з відкритих джерел - Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Македонію у відборі Євро-2019
    Фото з відкритих джерел

    Українська команда перемогла 3:2.

    Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу перемогу поспіль у відборі на Чемпіонат Європи-2019.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    В гостях наші волейболісти обіграли Македонію з рахунком 3:2.

    Перші дві партії Україна програла у напруженій боротьбі 25:27 і 24:26.

    Поступаючись 0:2, українці зуміли взяти три наступні партії 25:20, 25:20 і 15:12.

    Кращими на майданчику у нашої збірної були Ян Єрещенко, Олексій Клямар, Володимир Тевкун та Дмитро Теременко.

    Україна вийшла на перше місце в групі – у нас 5 очок після двох матчів.

    У серпні на українську команду очікують ще два кваліфікаційні поєдинки - проти Угорщини (22 і 25 серпня).

    Нагадаємо, що чоловіча збірна України з волейболу успішно стартувала у кваліфікації Євро-2019 обігравши Швейцарію з рахунком 3:0.

    Волейбол
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