«Чорноморець» на турецькому зборі зіграє з «Динамо» Мілевського
- Сьогодні, 08:46
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Фото ФК «Чорноморець»
Одесити запланували шість товариських матчів
Команда «моряків» під час другого турецького збору запланувала шість тренувальних матчів.
Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу.
Перелік спаринг-партнерів:
2 лютого - «Шкупі» (Скоп'є, Македонія)
2 лютого - ФК «Атирау» (Казахстан)
5 лютого - «Динамо» (Брест, Білорусь)
6 лютого - «Височина» (Їглава, Чехія)
8 лютого - ФК «Мезековешт» (Угорщина)
9 лютого - суперник уточнюється
Зауважимо, що за брестське «Динамо» виступає Артем Мілевський.
Нагадаємо, на перегляді у «Чорноморця» знаходяться Завійський, Романюк і Гуттінер.