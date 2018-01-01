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    «Чорноморець» на турецькому зборі зіграє з «Динамо» Мілевського

    Одесити запланували шість товариських матчів
    Команда «моряків» під час другого турецького збору запланувала шість тренувальних матчів. Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу. Перелік спаринг-партнерів: 2 лютого - «Шкупі» (Скоп'є, Македонія) 2 лютого - ФК «Атирау» (Казахстан) 5 лютого - «Динамо» (Брест, Білорусь) 6 лютого -
    • Сьогодні, 08:46
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    Фото ФК &laquo;Чорноморець&raquo;
    Фото ФК «Чорноморець»

    Одесити запланували шість товариських матчів

    Команда «моряків» під час другого турецького збору запланувала шість тренувальних матчів.

    Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

    Перелік спаринг-партнерів:

    2 лютого - «Шкупі» (Скоп'є, Македонія)

    2 лютого - ФК «Атирау» (Казахстан)

    5 лютого - «Динамо» (Брест, Білорусь)

    6 лютого - «Височина» (Їглава, Чехія)

    8 лютого - ФК «Мезековешт» (Угорщина)

    9 лютого - суперник уточнюється

    Зауважимо, що за брестське «Динамо» виступає Артем Мілевський.

    Нагадаємо, на перегляді у «Чорноморця» знаходяться Завійський, Романюк і Гуттінер.

    «Чорноморець» проведе благодійний матч з «Олімпіакосом».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Мілевський ФК Чорноморець Артем Мілевський
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