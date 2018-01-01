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    На перегляді у «Чорноморця» знаходяться Завійський, Романюк і Гуттінер

    Всі троє зіграли за «моряків» у спарингу з «Дунав Русе»
    «Чорноморець» переглядає півзахисників Тараса Завійського і Гуттінера, а також правого бека Юрія Романюка. Всі троє зіграли за «моряків» у спарингу з «Дунав Русе» (1:3), а бразилець навіть забив єдиний гол команди. Цікаво, що 22-річний Тарас Завійський є вихованцем «Карпат» і до сих пір перебуває на
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    Тарас Завійський. Фото: ФК Карпати
    Тарас Завійський. Фото: ФК Карпати

    Всі троє зіграли за «моряків» у спарингу з «Дунав Русе»

    «Чорноморець» переглядає півзахисників Тараса Завійського і Гуттінера, а також правого бека Юрія Романюка.

    Всі троє зіграли за «моряків» у спарингу з «Дунав Русе» (1:3), а бразилець навіть забив єдиний гол команди.

    Цікаво, що 22-річний Тарас Завійський є вихованцем «Карпат» і до сих пір перебуває на контракті у Львові, але в першій половині поточного сезону не зіграв ні хвилини в УПЛ.

    У той же час 20-річний Юрій Романюк до грудня грав за «Волинь», де був основним гравцем (32 матчі в УПЛ і 17 - у Першій лізі). Після цього захисник проходив перегляд у «Торпедо-БелАЗ», але не підійшов білорусам.

    23-річний Гуттінер в першій половині сезону грав за «Олімпік», але не мав місця в старті і провів лише 4 матчі в УПЛ.

    Раніше повідомлялося, що «Чорноморець» переглядає півзахисників Івана Бобка і Артема Чернія.

    При цьому тренер «моряків» Костянтин Фролов запевняв, що клуб не буде масово підписувати новачків.

    Джерело: sportarena.com

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