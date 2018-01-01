На перегляді у «Чорноморця» знаходяться Завійський, Романюк і Гуттінер

Всі троє зіграли за «моряків» у спарингу з «Дунав Русе»

«Чорноморець» переглядає півзахисників Тараса Завійського і Гуттінера, а також правого бека Юрія Романюка. Всі троє зіграли за «моряків» у спарингу з «Дунав Русе» (1:3), а бразилець навіть забив єдиний гол команди. Цікаво, що 22-річний Тарас Завійський є вихованцем «Карпат» і до сих пір перебуває на



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Тарас Завійський. Фото: ФК Карпати

Всі троє зіграли за «моряків» у спарингу з «Дунав Русе»

«Чорноморець» переглядає півзахисників Тараса Завійського і Гуттінера, а також правого бека Юрія Романюка.

Всі троє зіграли за «моряків» у спарингу з «Дунав Русе» (1:3), а бразилець навіть забив єдиний гол команди.

Цікаво, що 22-річний Тарас Завійський є вихованцем «Карпат» і до сих пір перебуває на контракті у Львові, але в першій половині поточного сезону не зіграв ні хвилини в УПЛ.

У той же час 20-річний Юрій Романюк до грудня грав за «Волинь», де був основним гравцем (32 матчі в УПЛ і 17 - у Першій лізі). Після цього захисник проходив перегляд у «Торпедо-БелАЗ», але не підійшов білорусам.

23-річний Гуттінер в першій половині сезону грав за «Олімпік», але не мав місця в старті і провів лише 4 матчі в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що «Чорноморець» переглядає півзахисників Івана Бобка і Артема Чернія.

При цьому тренер «моряків» Костянтин Фролов запевняв, що клуб не буде масово підписувати новачків.

Джерело: sportarena.com