На перегляді у «Чорноморця» знаходяться Завійський, Романюк і Гуттінер
- Сьогодні, 16:33
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Всі троє зіграли за «моряків» у спарингу з «Дунав Русе»
«Чорноморець» переглядає півзахисників Тараса Завійського і Гуттінера, а також правого бека Юрія Романюка.
Всі троє зіграли за «моряків» у спарингу з «Дунав Русе» (1:3), а бразилець навіть забив єдиний гол команди.
Цікаво, що 22-річний Тарас Завійський є вихованцем «Карпат» і до сих пір перебуває на контракті у Львові, але в першій половині поточного сезону не зіграв ні хвилини в УПЛ.
У той же час 20-річний Юрій Романюк до грудня грав за «Волинь», де був основним гравцем (32 матчі в УПЛ і 17 - у Першій лізі). Після цього захисник проходив перегляд у «Торпедо-БелАЗ», але не підійшов білорусам.
23-річний Гуттінер в першій половині сезону грав за «Олімпік», але не мав місця в старті і провів лише 4 матчі в УПЛ.
Раніше повідомлялося, що «Чорноморець» переглядає півзахисників Івана Бобка і Артема Чернія.
При цьому тренер «моряків» Костянтин Фролов запевняв, що клуб не буде масово підписувати новачків.
Джерело: sportarena.com