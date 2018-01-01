«Чорноморець» підписав контракт з одним із лідерів «Волині»

Гравець поки не приєднався до команди в Туреччині

Півзахисник Владислав Шаповал продовжить кар'єру в «Чорноморці». Футболіст перейде в одеський клуб на правах вільного агента, оскільки в грудні покинув «Волинь». Гравець ще не приєднався до команди в Туреччині, так як йому недавно зробили операцію на пахових кільцях. У поточному сезоні Шаповал провів за



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Владислав Шаповал (праворуч). Фото: Футбол 24

Гравець поки не приєднався до команди в Туреччині

Півзахисник Владислав Шаповал продовжить кар'єру в «Чорноморці».

Футболіст перейде в одеський клуб на правах вільного агента, оскільки в грудні покинув «Волинь».

Гравець ще не приєднався до команди в Туреччині, так як йому недавно зробили операцію на пахових кільцях.

У поточному сезоні Шаповал провів за «Волинь» 22 матчі і забив вісім голів (п'ять - з пенальті).

Раніше стало відомо, що одеський клуб покинуло дев'ять футболістів.

Також стало відомо, що визначився ще один суперник «Чорноморця» на турецькому зборі.

Джерело: sportarena.com