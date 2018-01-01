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    «Чорноморець» підписав контракт з одним із лідерів «Волині»

    Гравець поки не приєднався до команди в Туреччині
    Півзахисник Владислав Шаповал продовжить кар'єру в «Чорноморці». Футболіст перейде в одеський клуб на правах вільного агента, оскільки в грудні покинув «Волинь». Гравець ще не приєднався до команди в Туреччині, так як йому недавно зробили операцію на пахових кільцях. У поточному сезоні Шаповал провів за
    • Сьогодні, 11:28
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    <p>Владислав Шаповал (праворуч). Фото: Футбол 24</p> <p></p>

    Владислав Шаповал (праворуч). Фото: Футбол 24

    Гравець поки не приєднався до команди в Туреччині

    Півзахисник Владислав Шаповал продовжить кар'єру в «Чорноморці».

    Футболіст перейде в одеський клуб на правах вільного агента, оскільки в грудні покинув «Волинь».

    Гравець ще не приєднався до команди в Туреччині, так як йому недавно зробили операцію на пахових кільцях.

    У поточному сезоні Шаповал провів за «Волинь» 22 матчі і забив вісім голів (п'ять - з пенальті).

    Раніше стало відомо, що одеський клуб  покинуло дев'ять футболістів.

    Також стало відомо, що визначився ще один суперник «Чорноморця» на турецькому зборі.

    Джерело: sportarena.com

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