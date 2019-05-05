«Чорноморець» шокував «Десну» вольовою перемогою в компенсований час



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дубль Вільхамссона допоміг одеситам перемогти в Чернігові Футбум

Одесити здобули виїзну перемогу в матчі 27-го туру проти лідера групи

«Десна» (Чернігів) – «Чорноморець» (Одеса) – 2:4

Голи: 1:0 – Фаворов (13). 1:1 – Вільхамссон (18). 2:1 – Гітченко (22). 2:2 – Вільхамссон (86). 2:3 – Павлов (90+1). 2:4 – Мусолітін (90+4).

«Десна»: Литовка – Нємчанінов, Гітченко, Імереков, Люлька (Сергійчук, 76) – Богданов – Д. Фаворов, А. Фаворов, Хльобас (Філіппов, 72), Картушов – Безбородько (Парцванія, 84). Тренер – Олександр Рябоконь.

«Чорноморець»: Кожухар – Трубочкін, Рижук, Грачов, Норенков (Павлов, 78) – Мусолітін, Бабенко – Танчик, Морозенко (Хамелюк, 58), Вільхамссон – Коваль (Семенів, 64). Тренер – Ангел Червенков.

Судді: Бондар – Данильченко, Холодинський, Бойко.

Попередження: Нємчанінов (16), Богданов (20), А. Фаворов (46) – Коваль (36), Бабенко (43), Павлов (88).

5 травня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна.



Головні події поєдинку розгорталися на його початку та вже під завершення.

Господарі швидко відкрили рахунок, коли Артем Фаворов підправив м’яч у сітку після штрафного Хльобаса.

Гол Фаворова

Та за лічені хвилини гості відігралися. Вільхамссон замкнув ударом головою навіс.

Перший гол Вільхамссона

Ще за кілька хвилин господарі знову вийшли вперед. Цього разу Гітченко замкнув подачу з кутового.

Гол Гітченка

Схоже чернігівці зарано повірили в перемогу. Після серії тактичних замін на останніх хвилинах розгорнулася справжня драма.

Спочатку Вільхамссон другим своїм м’ячем у матчі поновив рівновагу за кілька хвилин до кінця основного ігрового часу.

Другий гол Вільхамссона

А вже в компенсований арбітром час Павлов віддячив за вихід на поле з заміни третім м’ячем гостей.

Гол Павлова

Ще за кілька хвилин Мусолітін втік у контрвипад та остаточно нокаутував шокованих господарів.

Гол Мусолітіна

Втім на турнірному становищі результат не позначився. «Десна» і надалі очолює групу, яка веде боротьбу за виживання, а одесити і надалі останні.



