«Чорноморець» шокував «Десну» вольовою перемогою в компенсований час
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Розсилка
Одесити здобули виїзну перемогу в матчі 27-го туру проти лідера групи
«Десна» (Чернігів) – «Чорноморець» (Одеса) – 2:4
Голи: 1:0 – Фаворов (13). 1:1 – Вільхамссон (18). 2:1 – Гітченко (22). 2:2 – Вільхамссон (86). 2:3 – Павлов (90+1). 2:4 – Мусолітін (90+4).
«Десна»: Литовка – Нємчанінов, Гітченко, Імереков, Люлька (Сергійчук, 76) – Богданов – Д. Фаворов, А. Фаворов, Хльобас (Філіппов, 72), Картушов – Безбородько (Парцванія, 84). Тренер – Олександр Рябоконь.
«Чорноморець»: Кожухар – Трубочкін, Рижук, Грачов, Норенков (Павлов, 78) – Мусолітін, Бабенко – Танчик, Морозенко (Хамелюк, 58), Вільхамссон – Коваль (Семенів, 64). Тренер – Ангел Червенков.
Судді: Бондар – Данильченко, Холодинський, Бойко.
Попередження: Нємчанінов (16), Богданов (20), А. Фаворов (46) – Коваль (36), Бабенко (43), Павлов (88).
5 травня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна.
Головні події поєдинку розгорталися на його початку та вже під завершення.
Господарі швидко відкрили рахунок, коли Артем Фаворов підправив м’яч у сітку після штрафного Хльобаса.
Та за лічені хвилини гості відігралися. Вільхамссон замкнув ударом головою навіс.
Ще за кілька хвилин господарі знову вийшли вперед. Цього разу Гітченко замкнув подачу з кутового.
Схоже чернігівці зарано повірили в перемогу. Після серії тактичних замін на останніх хвилинах розгорнулася справжня драма.
Спочатку Вільхамссон другим своїм м’ячем у матчі поновив рівновагу за кілька хвилин до кінця основного ігрового часу.
А вже в компенсований арбітром час Павлов віддячив за вихід на поле з заміни третім м’ячем гостей.
Ще за кілька хвилин Мусолітін втік у контрвипад та остаточно нокаутував шокованих господарів.
Втім на турнірному становищі результат не позначився. «Десна» і надалі очолює групу, яка веде боротьбу за виживання, а одесити і надалі останні.