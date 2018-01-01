  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Чорноморець» вирішив розірвати контракт із досвідченим нападником

    Про причини такого рішення нічого невідомо
    «Чорноморець» і нападник Олексій Антонов розірвали угоду за обопільною згодою. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Інші деталі розставання з 31-річним футболістом не наводяться. ЗМІ повідомляли про відхід українця ще в грудні, проте тоді цю інформацію спростував генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра. Згодом
    • Сьогодні, 13:58
    • Розсилка
    Олексій Антонов. Фото: ФК Чорноморець
    Олексій Антонов. Фото: ФК Чорноморець

    Про причини такого рішення нічого невідомо

    «Чорноморець» і нападник Олексій Антонов розірвали угоду за обопільною згодою.

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Інші деталі розставання з 31-річним футболістом не наводяться.

    ЗМІ повідомляли про відхід українця ще в грудні, проте тоді цю інформацію спростував генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра.

    Згодом форвард провів з командою навчально-тренувальні збори, де відзначився переможним голом у спарингу проти «Вардара» (1:0).

    Однак за підсумками зборів гравець не підійшов головному тренеру Костянтину Фролову.

    У поточному сезоні Олексій Антонов зіграв сім матчів за «Чорноморець» в Прем'єр-лізі, забитими голами не відзначався.

    Раніше стало відомо, що захисник Микола Іщенко підписав угоду з ФК «Чорноморець».

    Також повідомлялося, що клуб уклав контрактні угоди ще з двома футболістами – бразильськими форвардами Гуті та Сільвіо, останній вже виступав у команді у 2016-2017 роках.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ