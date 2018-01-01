«Чорноморець» вирішив розірвати контракт із досвідченим нападником
- Сьогодні, 13:58
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Про причини такого рішення нічого невідомо
«Чорноморець» і нападник Олексій Антонов розірвали угоду за обопільною згодою.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Інші деталі розставання з 31-річним футболістом не наводяться.
ЗМІ повідомляли про відхід українця ще в грудні, проте тоді цю інформацію спростував генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра.
Згодом форвард провів з командою навчально-тренувальні збори, де відзначився переможним голом у спарингу проти «Вардара» (1:0).
Однак за підсумками зборів гравець не підійшов головному тренеру Костянтину Фролову.
У поточному сезоні Олексій Антонов зіграв сім матчів за «Чорноморець» в Прем'єр-лізі, забитими голами не відзначався.
Раніше стало відомо, що захисник Микола Іщенко підписав угоду з ФК «Чорноморець».
Також повідомлялося, що клуб уклав контрактні угоди ще з двома футболістами – бразильськими форвардами Гуті та Сільвіо, останній вже виступав у команді у 2016-2017 роках.