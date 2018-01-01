«Чорноморець» вирішив розірвати контракт із досвідченим нападником

Про причини такого рішення нічого невідомо

«Чорноморець» і нападник Олексій Антонов розірвали угоду за обопільною згодою. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Інші деталі розставання з 31-річним футболістом не наводяться. ЗМІ повідомляли про відхід українця ще в грудні, проте тоді цю інформацію спростував генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра. Згодом