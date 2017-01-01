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    «Чорноморець» взимку залишить ряд провідних футболістів

    Втім. вже в січні клуб планує переглянути і підписати ряд новачків
    «Чорноморець» ризикує втратити захисника Сергія Люльку, хавбека Максима Третьякова і форварда Миколу Мусолітіна. У всіх трьох футболістів є пропозиції від інших клубів, і офіційно про їх відхід, ймовірно, оголосять ще до нового року. Крім того, джерело підтверджує відхід з «Чорноморця» ще сімох гравців, про яких раніше
    • Сьогодні, 16:43
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    Максим Третьяков. Фото: прес-служба ФК Чорноморець
    Максим Третьяков. Фото: прес-служба ФК Чорноморець

    Втім. вже в січні клуб планує переглянути і підписати ряд новачків

    «Чорноморець» ризикує втратити захисника Сергія Люльку, хавбека Максима Третьякова і форварда Миколу Мусолітіна.

    У всіх трьох футболістів є пропозиції від інших клубів, і офіційно про їх відхід, ймовірно, оголосять ще до нового року.

    Крім того, джерело підтверджує відхід з «Чорноморця» ще сімох гравців, про яких раніше повідомляв телеканал «Футбол 1» - Алассана Ндіайє, Олександра Гутора, Сергія Політила, Олександра Каплієнка, Фуссені Бамба, Дениса Васіна і Кирила Ковальця.

    Також може покинути команду і її кращий бомбардир Олексій Хобленко - він теж має вигідні варіанти в інших клубах.

    При цьому видання додає, що такий масовий відтік основних футболістів з «Чорноморця» не є катастрофою - вже в січні клуб планує переглянути і підписати ряд новачків.

    На тижні команда також отримала нового тренера – ним став екс-наставник молодіжки Костянтин Фролов.

    Джерело: Думская

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