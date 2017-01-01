«Чорноморець» взимку залишить ряд провідних футболістів

Втім. вже в січні клуб планує переглянути і підписати ряд новачків

«Чорноморець» ризикує втратити захисника Сергія Люльку, хавбека Максима Третьякова і форварда Миколу Мусолітіна. У всіх трьох футболістів є пропозиції від інших клубів, і офіційно про їх відхід, ймовірно, оголосять ще до нового року. Крім того, джерело підтверджує відхід з «Чорноморця» ще сімох гравців, про яких раніше



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Максим Третьяков. Фото: прес-служба ФК Чорноморець

Втім. вже в січні клуб планує переглянути і підписати ряд новачків

«Чорноморець» ризикує втратити захисника Сергія Люльку, хавбека Максима Третьякова і форварда Миколу Мусолітіна.

У всіх трьох футболістів є пропозиції від інших клубів, і офіційно про їх відхід, ймовірно, оголосять ще до нового року.

Крім того, джерело підтверджує відхід з «Чорноморця» ще сімох гравців, про яких раніше повідомляв телеканал «Футбол 1» - Алассана Ндіайє, Олександра Гутора, Сергія Політила, Олександра Каплієнка, Фуссені Бамба, Дениса Васіна і Кирила Ковальця.

Також може покинути команду і її кращий бомбардир Олексій Хобленко - він теж має вигідні варіанти в інших клубах.

При цьому видання додає, що такий масовий відтік основних футболістів з «Чорноморця» не є катастрофою - вже в січні клуб планує переглянути і підписати ряд новачків.

На тижні команда також отримала нового тренера – ним став екс-наставник молодіжки Костянтин Фролов.

Джерело: Думская