Чотири українки потрапили у топ-25 Кубка IBU
- Сьогодні, 13:16
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Розсилка
У змаганнях жінок знову найсильнішою виявилася Уляна Кайшева
У словацькому Осрблі відбувся другий спринт у жінок на четвертому етапі Кубка IBU.
У змаганнях жінок знову найсильнішою виявилася Уляна Кайшева, але на цей раз гонка пройшла в умовах гострого суперництва за медалі: перша четвірка учасниць, які фінішували, вмістилася в інтервал у дві секунди.
Срібло завоювала подруга Кайшевой по збірній Ірина Услугіна, бронзу - німкеня Каролін Хорхлер. А прикре в цій ситуації четверте місце дісталося норвежці Кайє-Вейєн Ніколайс.
Кращою в українській команді на цей раз стала Ольга Абрамова, при однаковій стрільбі (по одному промаху) вона на три секунди випередила Юлію Журавок - обидві дівчини увійшли в топ-15: на 12-й і 15-й позиціях відповідно. У заліковій зоні спринт також закінчили Яна Бондар (21-а) і Марія Панфілова (25-а). Марії Кручовій (47-й результат) вже звично не вистачило швидкості, а Надії Бєлкіній (75-й) - точності: на рубежах Надя допустила чотири помилки.
У загальному заліку Кубку IBU, як і раніше лідирує Кайшева, а найкраща з українок Юлія Журавок відсунулася на четверту сходинку.
Нагадаємо, що у суботу, 6 січня, Журавок потрапила до квіткової церемонії Кубка IBU.
Біатлон. Кубок IBU
Орсблі, Словаччина
Спринт. Жінки
1. Уляна Кайшева (Росія, 0 + 0) 20:20.3;
2. Ірина Услугіна (Росія, 0 + 0) +1.3;
3. Надін Хорхлер (Німеччина, 0 + 0) +1.6;
...
12. Ольга Абрамова (0 + 1) +46.4;
15. Юлія Журавок (1 + 0) +50.7;
21. Яна Бондар (1 + 2) +1: 08.8;
25. Марія Панфілова (0 + 0) +1:25.5;
47. Марія Кручова (1 + 0) +2:22.1.
Джерело: biathlon.com.ua