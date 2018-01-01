Чотири українки потрапили у топ-25 Кубка IBU

У змаганнях жінок знову найсильнішою виявилася Уляна Кайшева

У словацькому Осрблі відбувся другий спринт у жінок на четвертому етапі Кубка IBU. У змаганнях жінок знову найсильнішою виявилася Уляна Кайшева, але на цей раз гонка пройшла в умовах гострого суперництва за медалі: перша четвірка учасниць, які фінішували, вмістилася в інтервал у дві секунди. Срібло завоювала подруга Кайшевой по збірній Ірина



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Ольга Абрамова. Фото: biathlon.com.ua

У змаганнях жінок знову найсильнішою виявилася Уляна Кайшева

У словацькому Осрблі відбувся другий спринт у жінок на четвертому етапі Кубка IBU.

У змаганнях жінок знову найсильнішою виявилася Уляна Кайшева, але на цей раз гонка пройшла в умовах гострого суперництва за медалі: перша четвірка учасниць, які фінішували, вмістилася в інтервал у дві секунди.

Срібло завоювала подруга Кайшевой по збірній Ірина Услугіна, бронзу - німкеня Каролін Хорхлер. А прикре в цій ситуації четверте місце дісталося норвежці Кайє-Вейєн Ніколайс.

Кращою в українській команді на цей раз стала Ольга Абрамова, при однаковій стрільбі (по одному промаху) вона на три секунди випередила Юлію Журавок - обидві дівчини увійшли в топ-15: на 12-й і 15-й позиціях відповідно. У заліковій зоні спринт також закінчили Яна Бондар (21-а) і Марія Панфілова (25-а). Марії Кручовій (47-й результат) вже звично не вистачило швидкості, а Надії Бєлкіній (75-й) - точності: на рубежах Надя допустила чотири помилки.

У загальному заліку Кубку IBU, як і раніше лідирує Кайшева, а найкраща з українок Юлія Журавок відсунулася на четверту сходинку.

Нагадаємо, що у суботу, 6 січня, Журавок потрапила до квіткової церемонії Кубка IBU.

Біатлон. Кубок IBU

Орсблі, Словаччина

Спринт. Жінки

1. Уляна Кайшева (Росія, 0 + 0) 20:20.3;

2. Ірина Услугіна (Росія, 0 + 0) +1.3;

3. Надін Хорхлер (Німеччина, 0 + 0) +1.6;

...

12. Ольга Абрамова (0 + 1) +46.4;

15. Юлія Журавок (1 + 0) +50.7;

21. Яна Бондар (1 + 2) +1: 08.8;

25. Марія Панфілова (0 + 0) +1:25.5;

47. Марія Кручова (1 + 0) +2:22.1.

Джерело: biathlon.com.ua