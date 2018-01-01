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    Чотири українки потрапили у топ-25 Кубка IBU

    У змаганнях жінок знову найсильнішою виявилася Уляна Кайшева
    У словацькому Осрблі відбувся другий спринт у жінок на четвертому етапі Кубка IBU. У змаганнях жінок знову найсильнішою виявилася Уляна Кайшева, але на цей раз гонка пройшла в умовах гострого суперництва за медалі: перша четвірка учасниць, які фінішували, вмістилася в інтервал у дві секунди. Срібло завоювала подруга Кайшевой по збірній Ірина
    • Сьогодні, 13:16
    • Розсилка
    Ольга Абрамова. Фото: biathlon.com.ua
    Ольга Абрамова. Фото: biathlon.com.ua

    У змаганнях жінок знову найсильнішою виявилася Уляна Кайшева

    У словацькому Осрблі відбувся другий спринт у жінок на четвертому етапі Кубка IBU.

    У змаганнях жінок знову найсильнішою виявилася Уляна Кайшева, але на цей раз гонка пройшла в умовах гострого суперництва за медалі: перша четвірка учасниць, які фінішували, вмістилася в інтервал у дві секунди.

    Срібло завоювала подруга Кайшевой по збірній Ірина Услугіна, бронзу - німкеня Каролін Хорхлер. А прикре в цій ситуації четверте місце дісталося норвежці Кайє-Вейєн Ніколайс.

    Кращою в українській команді на цей раз стала Ольга Абрамова, при однаковій стрільбі (по одному промаху) вона на три секунди випередила Юлію Журавок - обидві дівчини увійшли в топ-15: на 12-й і 15-й позиціях відповідно. У заліковій зоні спринт також закінчили Яна Бондар (21-а) і Марія Панфілова (25-а). Марії Кручовій (47-й результат) вже звично не вистачило швидкості, а Надії Бєлкіній (75-й) - точності: на рубежах Надя допустила чотири помилки.

    У загальному заліку Кубку IBU, як і раніше лідирує Кайшева, а найкраща з українок Юлія Журавок відсунулася на четверту сходинку.

    Нагадаємо, що у суботу, 6 січня, Журавок потрапила до квіткової церемонії Кубка IBU.

    Біатлон. Кубок IBU

    Орсблі, Словаччина

    Спринт. Жінки

    1. Уляна Кайшева (Росія, 0 + 0) 20:20.3;
    2. Ірина Услугіна (Росія, 0 + 0) +1.3;
    3. Надін Хорхлер (Німеччина, 0 + 0) +1.6;
    ...
    12. Ольга Абрамова (0 + 1) +46.4;
    15. Юлія Журавок (1 + 0) +50.7;
    21. Яна Бондар (1 + 2) +1: 08.8;
    25. Марія Панфілова (0 + 0) +1:25.5;
    47. Марія Кручова (1 + 0) +2:22.1.

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон Словаччина спринт
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