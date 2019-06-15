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    Ціна питання - 15 мільйонів. Малиновський дав згоду на перехід в італійський клуб

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    Руслан Малиновський має бажання грати саме в Берґамо - Ціна питання - 15 мільйонів. Малиновський дав згоду на перехід в італійський клуб
    Руслан Малиновський має бажання грати саме в Берґамо
    ФК «Ґенк»

    Найвірогідніше, Руслан виступатиме в Серії А

    Італійська «Аталанта» продовжує погоню за півоборонцем збірної України Русланом Малиновським.

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    Раніше повідомлялося, що 26-річний українець став однією з двох пріоритетних трансферних цілей бергамців на літнє міжсезоння. Другим у цьому шорт-листі значиться уругваєць Луїс Мюріель із італійського «Удінезе».

    За інформацією La Gazzetta dello Sport, «Аталанта» готова підвищити свою пропозицію по Малиновському до 15 мільйонів євро разом з бонусами. Попередній запит в 12 мільйонів був миттєво відхилений «Ґенком». В ідеалі бельгійці сподіваються заробити на українцеві 20 мільйонів.

    Крім того, сам Руслан вже дав згоду на перехід в «Аталанту», що може спростити переговори між клубами.

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