Цуренко слідом за Світоліною вийшла у друге коло престижного тенісного турніру в Австралії
- Сьогодні, 17:30
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Леся Цуренко. Фото: Twitter WTAScores
Матч тривав трохи більше години
Леся Цуренко вийшла у друге коло турніру серії WTA, який розпочався в Брісбені.
У стартовому матчі українська тенісистка впевнено перемогла австралійку Ешлі Барті.
Матч тривав трохи більше години.
Нагадаємо, у друге коло також пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна.
У свою чергу Катерина Бондаренко вже у стартовому матчі зазнала поразки.
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Перше коло
Леся Цуренко (Україна) - Ешлі Барті (Австралія) - 6:3, 6:2