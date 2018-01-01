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    Цуренко слідом за Світоліною вийшла у друге коло престижного тенісного турніру в Австралії

    Матч тривав трохи більше години
    Леся Цуренко вийшла у друге коло турніру серії WTA, який розпочався в Брісбені. У стартовому матчі українська тенісистка впевнено перемогла австралійку Ешлі Барті. Матч тривав трохи більше години. Нагадаємо, у друге коло також пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна. У свою чергу Катерина Бондаренко вже у стартовому матчі зазнала
    • Сьогодні, 17:30
    • Розсилка
    Леся Цуренко. Фото:&nbsp;<span>Twitter WTAScores</span>
    Леся Цуренко. Фото: Twitter WTAScores

    Матч тривав трохи більше години

    Леся Цуренко вийшла у друге коло турніру серії WTA, який розпочався в Брісбені.

    У стартовому матчі українська тенісистка впевнено перемогла австралійку Ешлі Барті.

    Матч тривав трохи більше години.

    Нагадаємо, у друге коло також пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна.

    У свою чергу Катерина Бондаренко вже у стартовому матчі зазнала поразки.

    Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $ 894,700

    Перше коло

    Леся Цуренко (Україна) - Ешлі Барті (Австралія) - 6:3, 6:2

    теніс Австралія Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Україна
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