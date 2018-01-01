Цуренко слідом за Світоліною вийшла у друге коло престижного тенісного турніру в Австралії

Матч тривав трохи більше години

Леся Цуренко вийшла у друге коло турніру серії WTA, який розпочався в Брісбені. У стартовому матчі українська тенісистка впевнено перемогла австралійку Ешлі Барті. Матч тривав трохи більше години. Нагадаємо, у друге коло також пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна. У свою чергу Катерина Бондаренко вже у стартовому матчі зазнала