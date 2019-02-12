Цуренко сьогодні поєдинком з Гарсією стартує на турнірі в Досі



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Леся Цуренко

12 лютого на «Прем'єрі» в Катарі виступить друга ракетка України

Поєдинок першого кола Леся Цуренко (Україна) - Каролін Гарсія (Франція) почнеться на центральному корті другим запуском. Ігровий день стартує о 14:00 за місцевим часом, 13:00 за Києвом.

Також у вівторок в поєдинку Міхаела Бузернеску (Румунія) - Олена Остапенко (Латвія) визначиться суперниця Еліни Світоліної по матчу другого кола.

З розкладом дня ви можете ознайомитися тут.

Нагадаємо, що Цуренко в складі збірної України грала на Кубку Федерації, але провела лише одну зустріч в рамках турніру, взявши лише два гейми в грі зі шведкою Ребеккою Петерсон. Світоліна ж начебто через травму до табору збірної взагалі не приїхала.

Джерело: btu.org.ua