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    Цуренко сьогодні поєдинком з Гарсією стартує на турнірі в Досі

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    Леся Цуренко - Цуренко сьогодні поєдинком з Гарсією стартує на турнірі в Досі
    Леся Цуренко

    12 лютого на «Прем'єрі» в Катарі виступить друга ракетка України

    Поєдинок першого кола Леся Цуренко (Україна) - Каролін Гарсія (Франція) почнеться на центральному корті другим запуском. Ігровий день стартує о 14:00 за місцевим часом, 13:00 за Києвом.

    Також у вівторок в поєдинку Міхаела Бузернеску (Румунія) - Олена Остапенко (Латвія) визначиться суперниця Еліни Світоліної по матчу другого кола.

    З розкладом дня ви можете ознайомитися тут.

    Нагадаємо, що Цуренко в складі збірної України грала на Кубку Федерації, але провела лише одну зустріч в рамках турніру, взявши лише два гейми в грі зі шведкою Ребеккою Петерсон. Світоліна ж начебто через травму до табору збірної взагалі не приїхала.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Леся Цуренко
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